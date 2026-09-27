Buscan a 4 desaparecidos tras lluvia que hizo colapsar a 3 viviendas en Talpa de Allende

Las aguas desbordadas del río dañaron fincas y arrastraron a 4 personas

Una tormenta hizo desbordarse un río en el municipio de Talpa de Allende; el saldo fue de tres viviendas derrumbadas y cuatro personas desaparecidas.

La lluvia se precipitó durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, por lo que el Río Santa Elena tuvo una creciente súbita y al salirse las aguas de su caudal arrastraron las viviendas a su paso, con las consecuencias ya señaladas.

La contingencia ocurrió en la comunidad de La Cuesta, en donde además de las casas colapsadas y las personas a quienes se llevó la corriente, también hubo daños en dos puentes, de acuerdo a lo que confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Helicóptero de Gobierno de Jalisco

“Nuestro personal mantiene labores de búsqueda aguas abajo y coordina las acciones desde un Puesto de Comando”, indicó la corporación.

Agregó que los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco ya fueron activados para realizar evaluación aérea de daños y trasladar personal para fortalecer las labores de búsqueda.

Señaló aparte que “en la carretera estatal 555 se registran derrumbes y deslaves en distintos puntos por lo mantenemos coordinación con dependencias responsables de la infraestructura para las acciones de recuperación”.

Las cuatro personas desaparecidas al parecer son integrantes de una misma familia.