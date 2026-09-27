Piden precaución en ofertas de vehículos

La Fiscalía de Jalisco informó que la modalidad de robo violento de vehículos mediante falsas ofertas de venta difundidas en redes sociales y plataformas de compraventa, como Facebook Marketplace, continúa presentándose, por lo que pide precaución para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

“De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables utilizan fotografías atractivas y precios por debajo del valor comercial para despertar el interés de las víctimas. Una vez establecido el contacto, acuerdan citas para mostrar los automóviles, generalmente en sitios poco concurridos o durante la noche, donde varias personas pueden aparecer de manera inesperada para cometer los robos”, señaló la dependencia estatal.

Agregó que entre enero y septiembre del presente año, se han documentado 22 denuncias relacionadas con este esquema criminal.

“Las labores de investigación e inteligencia permitieron detener a ocho personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a este modus operandi, añadió.

DELITO AL ALZA

Además, durante las últimas seis semanas se identificó un repunte en este tipo de hechos, periodo en el que tres víctimas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego. Ante este escenario, se mantienen las acciones ministeriales encaminadas al esclarecimiento de los casos y la identificación de quienes pudieran haber participado, afirmó la Fiscalía.

Dijo también que como parte de los avances, cuatro carpetas de investigación fueron judicializadas por delitos de homicidio calificado, robo calificado, amenazas y lesiones calificadas; tres personas fueron vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva oficiosa, mientras que otras cinco se encuentran a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

Las diligencias aparte, han incluido la ejecución de dos cateos, así como el aseguramiento de dos motocicletas y tres automóviles presuntamente relacionados con distintos hechos investigados en relación con esta modalidad de robo.

Las indagatorias continúan a cargo de la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada, con el objetivo de esclarecer los casos, identificar a todos los participantes y avanzar en la desarticulación de este grupo delictivo.

PIDE PRECAUCIÓN

Ante esta situación, la Fiscalía del Estado indicó que hace un nuevo llamado para que se tomen precauciones al negociar la compra de automóviles con particulares, procurar acudir acompañado y elegir sitios seguros para cualquier encuentro.

La corporación “exhorta a denunciar los hechos delictivos y reportar situaciones de riesgo, pues esta información puede contribuir al avance de las investigaciones”.