Fortalecen en Jalisco capacitación para colectivos y personas buscadoras

El Gobierno de Jalisco realizó una jornada de capacitación dirigida a familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y personas buscadoras independientes, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos y jurídicos en materia de búsqueda e identificación humana.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), como parte de los trabajos de la Mesa 4 de Seguridad de las Mesas de Gobernanza.

Durante el encuentro se impartió el módulo “Alcances técnicos y jurídicos en las acciones de búsqueda de campo”, a cargo de personal especializado de la COBUPEJ, en el que se revisaron los protocolos para la planeación de operativos de búsqueda individualizada y generalizada, así como los mecanismos de coordinación entre las instituciones participantes.

Por su parte, especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) impartieron el módulo “Procesos de Intervención en Sitios de Inhumación y Ciencias Forenses”, en el que explicaron los procedimientos científicos y metodológicos para la recuperación de indicios y restos humanos, además de la participación de las familias durante las diligencias de identificación.

Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), señaló que el conocimiento de los protocolos de actuación en campo y materia forense permite fortalecer las capacidades operativas, reducir riesgos y mejorar los procesos de investigación e identificación humana.

La jornada incluyó espacios de diálogo para resolver dudas y compartir experiencias entre las personas asistentes y especialistas, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y colectivos.

Además, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) instaló un módulo para brindar orientación, recibir solicitudes y dar seguimiento a requerimientos relacionados con medidas de ayuda y atención integral para víctimas indirectas.

El Gobierno de Jalisco indicó que continuará con acciones de capacitación y coordinación con colectivos y personas buscadoras independientes para fortalecer las labores de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas.