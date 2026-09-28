Denuncia Lomelí contaminación en cascada de Huaxtla; pide intervención a PROFEPA

El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, denunció la presunta contaminación del río Milpillas y la cascada de Huaxtla, en Zapopan, por lixiviados provenientes de los rellenos sanitarios de Picachos y Hasars, situación que, afirmó, afecta al menos a ocho comunidades del norte del municipio.

Durante una rueda de prensa, Lomelí cuestionó que el agua de Huaxtla haya pasado de ser un atractivo natural por la claridad de sus aguas a presentar condiciones de contaminación. Para respaldar su señalamiento, hizo referencia a un video en el que el entonces presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, destacaba años atrás la belleza de la cascada y la necesidad de conservarla.

El legislador sostuvo que habitantes de la zona y de la barranca del río Santiago han denunciado que los lixiviados llegan al río Milpillas y posteriormente a la cascada de Huaxtla, además de señalar una posible afectación al subsuelo.

“Como senador, voy a darle seguimiento puntual a este caso. Voy a solicitar desde la Cámara Alta, de hecho, ya se elaborarán los oficios, para que la Federación, a través de la Profepa y de la Conagua, pues, vengan y auditen de manera independiente lo que está pasando en Huaxtla, y voy a impulsar que se finquen las responsabilidades correspondientes a quien resulte”, dijo el Senador.

Lomelí cuestionó también la actuación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), al considerar que no ha intervenido de manera suficiente ante las denuncias sobre la contaminación. Señaló que el caso debe ser atendido mediante la coordinación de los distintos niveles de gobierno, sin importar filiaciones políticas.

El senador afirmó que el problema del agua en Jalisco se ha extendido a distintos puntos y mencionó entre otros asuntos la falta de agua, la calidad del líquido, inundaciones y socavones. En ese sentido, sostuvo que la ciudadanía exige que el tema se mantenga en la agenda hasta que existan soluciones.

Mañanera Morena Jalisco (Morena Jalisco)

Diputada señala operación del relleno sanitario

Por su parte, la diputada federal de Morena, Claudia García, señaló que la contaminación del río Milpillas y la cascada de Huaxtla ha sido denunciada durante varios años por habitantes y colectivos de la zona.

Explicó que los lixiviados contienen sustancias que pueden contaminar suelo y agua y señaló que su manejo debe cumplir con la normatividad ambiental correspondiente. También cuestionó la actuación del Ayuntamiento de Zapopan frente a la empresa Hasars S.A. de C.V., encargada de la operación del relleno sanitario.

La legisladora mostró durante la rueda de prensa documentación relacionada con pagos realizados por el municipio a la empresa y afirmó que el pasado 6 de agosto se efectuó un pago parcial superior a 90 millones de pesos. También cuestionó el costo por tonelada de basura que, dijo, contempla el contrato.

García recordó que durante su etapa como diputada local presentó denuncias y acuerdos legislativos relacionados con la problemática y señaló que pobladores de Izcatán, La Soledad, Huaxtla, San Lorenzo y Milpillas han advertido sobre los escurrimientos provenientes del relleno sanitario.