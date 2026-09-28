Guadalajara

Casi 11 mil personas han participado en la recuperación de más de 200 espacios públicos de las 11 comunidades de la ciudad

Guadalajara supera las 300 jornadas de Sábados de Corresponsabilidad

Por Ivana Lamas

El Gobierno de Guadalajara informó que superó las 300 jornadas de Sábados de Corresponsabilidad, iniciativa mediante la cual autoridades y ciudadanía realizan de manera conjunta labores de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos en las 11 comunidades del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, casi 11 mil vecinas y vecinos han participado en estas jornadas, con las que se han intervenido y recuperado más de 200 espacios públicos, entre parques, calles, áreas comunes y otros sitios de convivencia.

Entre las actividades realizadas se encuentran labores de limpieza, desbroce, poda menor, borrado de grafiti, balizamiento, descacharrización y pintura de mobiliario urbano, como bancas y juegos infantiles.

Como parte de las acciones acumuladas, se han recolectado 625 toneladas de residuos, entre cacharros, escombro y basura. También se han realizado trabajos de mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano.

Las jornadas se han llevado a cabo en distintas colonias, entre ellas San Marcos, Lomas del Paraíso, Vicente Guerrero, La Monumental y Lomas de Oblatos, entre otras.

En estas actividades participan habitantes de las comunidades y personal del Gobierno de Guadalajara, además de representantes del Gobierno Federal a través de la Mesa de Paz.

El municipio señaló que los Sábados de Corresponsabilidad buscan mantener un esquema permanente de colaboración entre autoridades y ciudadanía para el cuidado y recuperación de los espacios que son utilizados diariamente por las comunidades.

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