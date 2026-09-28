Guadalajara supera las 300 jornadas de Sábados de Corresponsabilidad

El Gobierno de Guadalajara informó que superó las 300 jornadas de Sábados de Corresponsabilidad, iniciativa mediante la cual autoridades y ciudadanía realizan de manera conjunta labores de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos en las 11 comunidades del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, casi 11 mil vecinas y vecinos han participado en estas jornadas, con las que se han intervenido y recuperado más de 200 espacios públicos, entre parques, calles, áreas comunes y otros sitios de convivencia.

Entre las actividades realizadas se encuentran labores de limpieza, desbroce, poda menor, borrado de grafiti, balizamiento, descacharrización y pintura de mobiliario urbano, como bancas y juegos infantiles.

Como parte de las acciones acumuladas, se han recolectado 625 toneladas de residuos, entre cacharros, escombro y basura. También se han realizado trabajos de mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano.

Las jornadas se han llevado a cabo en distintas colonias, entre ellas San Marcos, Lomas del Paraíso, Vicente Guerrero, La Monumental y Lomas de Oblatos, entre otras.

En estas actividades participan habitantes de las comunidades y personal del Gobierno de Guadalajara, además de representantes del Gobierno Federal a través de la Mesa de Paz.

El municipio señaló que los Sábados de Corresponsabilidad buscan mantener un esquema permanente de colaboración entre autoridades y ciudadanía para el cuidado y recuperación de los espacios que son utilizados diariamente por las comunidades.