Llevan jornadas de salud a Cajititlán

Habitantes de Cajititlán y comunidades cercanas tuvieron acceso a servicios de salud, orientación jurídica y atención relacionada con diversidad sexual durante la jornada Jalisco Te Cuida: Cajititlán Diverso, realizada en la Plaza Ágora del Malecón.

La actividad fue organizada con la participación del Gobierno de Tlajomulco, la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco.

Durante la jornada se instalaron consultorios móviles para ofrecer medicina general, atención ginecológica y oftalmológica, además de citologías.

El Gobierno de Tlajomulco participó con módulos de información y orientación en materia de diversidad sexual, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense brindó atención jurídica y acompañamiento psicológico.

Las actividades también incluyeron juegos y dinámicas para niñas y niños mediante la Red de Bases y Colmenas.

Además de los servicios de salud y atención institucional, la jornada incorporó un espacio para personas emprendedoras de la comunidad y actividades artísticas, culturales y recreativas.

La actividad forma parte de la coordinación entre el municipio y el Gobierno de Jalisco para llevar servicios y orientación directamente a las comunidades, concentrando en un mismo espacio distintas opciones de atención para la población.