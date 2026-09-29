Buscan ejercer mayor control sobre las empresas de seguridad privada en Jalisco

La iniciativa la presentó la diputada Adriana Medina (al centro), con el respaldo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Para combatir la informalidad en la prestación de servicios de vigilancia y protección, la diputada de MC, Adriana Medina Ortiz, propone hacer obligatoria la publicación y actualización permanente del Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada.

Actualmente, hay 289 empresas de seguridad privada en el estado, con registro vigente, lo que pone en evidencia que cada vez más, asociaciones vecinales, comercios y empresas contratan este tipo de servicio.

La legisladora Adriana Medina, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, precisó que se debe ejercer mayor control sobre estas empresas de seguridad privada.

“Sin embargo, hoy existe una brecha de información que nos preocupa profundamente: muchas personas o empresas podrían estar operando en la informalidad, sin las autorizaciones ni las certificaciones que exige la ley. Y la ciudadanía simplemente no tiene una herramienta sencilla y directa para saber quién sí cumple y quién no. Para resolver este problema, presento la iniciativa para hacer obligatoria la publicación y actualización del Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada”, señaló la legisladora.

El padrón estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, garantizando en todo momento la protección de datos personales y la normatividad en materia de transparencia.

Perla Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó que las empresas de seguridad privada dan empleo a 10 mil 500 personas, quienes contribuyen a la protección de fraccionamientos y negocios.

Añadió que el Registro Estatal dará mayor supervisión sobre las empresas de seguridad privada.

“Aquí es donde el Registro adquiere una utilidad que va más allá de una consulta. Para la autoridad representa una herramienta que puede contribuir a fortalecer el registro, seguimiento, supervisión y control de las empresas, así como las acciones de verificación y en su caso, la aplicación de las medidas y sanciones previstas en el reglamento y/o la ley. Para los ciudadanos significa contar con una fuente oficial de información antes de contratar un servicio de seguridad privada. Una familia, un comercio o una empresa prodrá consultar la información disponible y contar con mayores elementos para verificar la situación de la empresa”, indicó.

El Registro de Empresas de Seguridad Privada, al ser público, daría oportunidad a personas que busquen empleo en ese sector, a verificar que el puesto laboral es legal y no enrolarse a empresas de dudosa legalidad.

Perla Lorena López señaló que las empresas que no estén en el Registro Estatal serían sancionadas.

De los 10 mil 500 guardias privados, 850 cuentan con permiso de la Sedena para portar arma. Son 35 empresas las que tienen licencia para que sus elementos estén armados.