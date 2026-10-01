Investigan 2 asesinatos de abogados ocurridos en menos de una semana

Teresita Dafne Fernández y Camilo Novoa. La Fiscalía de Jalisco busca aclarar sus muertes. FOTOS: Redes sociales

Los asesinatos de dos abogados -uno en Ciudad Guzmán y el otro en Guadalajara- son investigados por la Fiscalía de Jalisco. En ambos casos se ha establecido que se trató de ataques directos -es decir, que no hubo altercado previo o intento de robo- y que fueron cometidos con arma blanca.

El primero de los crímenes es el del litigante en temas agrarios y civiles José Camilo Novoa López, de 57 años, a quien un grupo de varios sujetos que iban en automóvil, lo interceptaron cuando él también iba en su vehículo, del cual lo bajaron para asestarle una gran cantidad de cuchilladas, la noche del pasado 23 de septiembre en la Calle Antonio Rosales, entre Cuauhtémoc y Alfredo Velazco, de la Colonia Lomas de San Cayetano, en el municipio de Ciudad Guzmán.

Aunque la Fiscalía del Estado en un principio dejó entrever como una línea de investigación la posibilidad de un robo, este jueves el fiscal Salvador González de los Santos consideró que todo apunta a que se trata de una “agresión directa”.

El funcionario dijo que los investigadores están trabajando “en la revisión de cámaras, de testigos, de las rutas que pudieron haber seguido los vehículos que lo interceptaron”.

Expertos en investigación de homicidios intencionales consultados por La Crónica de Hoy, señalan que en los asesinatos de alto impacto, como podría ser considerado este caso, es poco común que se cometan a cuchilladas, y que este modus operandi podría denotar venganza u odio.

Camilo Novoa López, era hermano de un ex secretario de Finanzas del Gobierno de Jalisco durante la administración del gobernador Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), el cual después fungió como director del Instituto de Pensiones de Jalisco (IPEJAL) con el siguiente gobernador, Emilio González Márquez.

TAMBIÉN ACUCHILLAN A ABOGADA EN GUADALAJARA; DESCARTAN ROBO

El fiscal González de los Santos descartó el robo como móvil en el asesinato de la abogada Teresita Dafne Fernández Cruz, de 39 años de edad, acaecido la mañana del pasado 28 de septiembre, cuando al menos individuos arribaron a su casa y la atacaron con arma blanca.

El crimen se suscitó en una finca de la Calle Juan Zubarán, cerca del cruce con Francisco Javier Mujica, en la Colonia Jardines Alcalde.

Aunque el caso está en manos de los investigadores adscritos a la Vicefiscalía Especializada en Razón de Género y Familia, por lo pronto, se descarta la participación de algún ser cercano a la víctima o el robo como móvil de este crimen, según informó el fiscal de Jalisco.

“Como en todos los casos revisamos el entorno de sus asuntos (legales) que llevaba; hay que recordar que era abogada, (además de) sus temas personales pues para tratar de definir a una posible línea de investigación”, agregó González de los Santos.