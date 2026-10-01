Rescatan a dos halcones peregrinos tras colisionar contra edificio en Chapultepec

Dos halcones peregrinos fueron rescatados en un edificio de 17 pisos ubicado sobre Paseo de Chapultepec, luego de que aparentemente colisionaran contra las estructuras de cristal del inmueble y quedaran en un balcón.

Los ejemplares fueron localizados por Guardabosques de Guadalajara, quienes realizaron las maniobras para retirarlos del lugar debido al riesgo que representaba la zona. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), donde permanecen bajo atención especializada.

Se trata de dos hembras. La primera es un ejemplar adulto de más de cuatro años que presenta una posible fractura en el coracoides, lesión que le impide volar con normalidad. Actualmente recibe tratamiento médico y será trasladada a la clínica veterinaria Nebli para continuar con su atención.

La segunda ave es juvenil y llegó con una condición corporal baja, de uno sobre cinco. Ya comenzó a alimentarse y permanece en recuperación, mientras se realizan estudios coproparasitológicos para determinar si requiere desparasitación y un programa prolongado de rehabilitación antes de evaluar su reintegración a la vida libre.

El halcón peregrino destaca por su velocidad durante el vuelo en picada, cuando puede superar los 320 kilómetros por hora. En México, la especie está clasificada como sujeta a protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) pidió a la población reportar ejemplares de fauna silvestre que sean encontrados heridos o débiles en zonas urbanas.

Los reportes pueden realizarse al 33 31 38 30 98, para que personal especializado determine las acciones necesarias y, cuando las condiciones lo permitan, favorecer el retorno de los animales a su hábitat natural.