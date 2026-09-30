Marta Vergara, Teresa López y Gabino Cárdenas, nuevos consejeros del Simejora

Imagen de la sesión extraordinaria del Congreso local.

Con el voto de 29 diputados, el Congreso del Estado eligió a tres integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación (Simejora) en Jalisco.

Ellos son Marta Vergara Fregoso, postulada por la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien es la actual coordinadora del Doctorado en Educación de la casa de estudios; Gabino Cárdenas Olivares propuesto por la Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación Media Superior y quien repite en el cargo; así como María Teresa Orozco López, impulsada por la UdeG y quien es la coordinadora del Doctorado en Humanidades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto, declaró válidos los tres nombramientos, elegidos por el voto mediante cédula de los legisladores.

“Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado se designan como integrantes del Consejo Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco (Simejora) a las y los ciudadanos Gabino Cárdenas Olivares, María Teresa Orozco López y Marta Vergara Fregoso”, precisó.

El Sistema de Mejora Continua de la Educación (Simejora) cuenta con un órgano consultivo integrado por cinco personas expertas en investigación educativa, política educativa y pedagogía u otras afines o bien tener experiencia docente o de gestión de cualquier tipo o modalidad educativa.

El Congreso local eligió a tres consejeros, sin embargo, subsisten dos vacantes, por lo que la Comisión de Educación deberá emitir una nueva convocatoria para cubrir esos espacios.

Según la Ley de Educación, el Sistema de Mejora Continua de la Educación tiene entre su tarea principal evaluar y mejorar la calidad educativa en Jalisco.