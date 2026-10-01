Familia de Miravalle maltrataba a niña de 13 años; detenida, tía que la mató a golpes

Maltrato infantil. Foto de archivo

Debido a los golpes que presuntamente recibió por parte de una de sus tías, una adolescente de 13 años perdió la vida en el Antiguo Hospital Civil, mientras que su hermano, de 10 años de edad, también fue víctima de diversas formas de violencia y maltrato.

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, informó este jueves que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, llevó a cabo las investigaciones del caso y aprehendió a la familiar presunta agresora, aparte de la abuela y otro de los tíos, quienes están imputadas por diversos delitos.

Los detenidos son la tía de la niña fallecida, identificada como Paola Arely “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, así como el tío José Genaro “N” y la abuela paterna María Ofelia “N”, a quienes les resultó presunta responsabilidad por lesiones calificadas y maltrato infantil.

Tanto la menor fallecida como su hermano menor se encontraban bajo el cuidado de los familiares ahora presos y vivían con ellos en la Colonia Miravalle, de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

EL FEMINICIDIO

La adolescente fue presentada hace unos días en el Antiguo Hospital Civil, por su abuela María Ofelia ”N”. La muchachita tenía huellas de golpes en diferentes partes del cuerpo y un severo cuadro de desnutrición; el pasado 25 de septiembre falleció y el dictamen de la autopsia señaló un traumatismo craneoencefálico producido por agente contundente, como causa del deceso.

Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que la adolescente y su hermano estuvieron expuestos de manera recurrente a diversas formas de violencia física y psicológica, entre las que se cuentan agresiones, restricciones a su libertad y condiciones inadecuadas de alimentación.

También se determinó la presunción de que el pasado 22 de septiembre, Paola Arely “N”, tía de las víctimas, utilizó un cable con el que la golpeó en la cabeza y en otras partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

El niño de 10 años, hermano de la adolescente, presentaba huellas de violencia física reiterada, además de afectaciones en su alimentación y posibles daños psicológicos, por lo que la Fiscalía lleva a cabo las acciones correspondientes para salvaguardar su integridad.

Las tres personas señaladas fueron detenidas y posteriormente presentadas ante la autoridad judicial, en el Penal de Puente Grande, en donde se realizó la audiencia inicial de imputación.

Un juez será quien determine su situación jurídica en los próximos días.