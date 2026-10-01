Tlaquepaque será sede del certamen Miss Trans Nacional México 2026

San Pedro Tlaquepaque será sede de la XII edición de Miss Trans Nacional México 2026, certamen que reunirá a 21 participantes de distintos estados del país del martes 6 al sábado 10 de octubre.

Las actividades tendrán como escenario principal el Centro Cultural El Refugio e incluirán una agenda que contempla un conversatorio sobre las experiencias de mujeres trans, recorridos por sitios turísticos del municipio y las distintas etapas del certamen.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que la realización del encuentro también representa una oportunidad para promover la actividad turística y cultural de Tlaquepaque.

“Nuestro Pueblo Mágico se viste de gala para recibir un gran evento de promoción turística, cultural y de desarrollo humano; y principalmente de inclusión”, mencionó.

Durante la presentación del certamen, la alcaldesa también destacó la creación de la Subdirección de Diversidad Sexual, una nueva área municipal que, de acuerdo con el gobierno local, brindará atención y acompañamiento a la población LGBT+.

La agenda comenzará el martes 6 de octubre con la llegada de las participantes y una recepción de bienvenida. Para el miércoles 7 está programado el conversatorio “Voces Trans de México”, en el que las participantes presentarán proyectos sociales y las causas que representan.

La etapa preliminar se realizará el viernes 9 de octubre a las 18:00 horas en la explanada del Museo Pantaleón Panduro, mientras que la final está programada para el sábado 10 a las 19:00 horas en la explanada de Patio San Pedro, dentro de El Refugio. Ambas actividades serán abiertas al público y de carácter familiar.

La actual Miss Trans Nacional México, Ximena Figueroa, señaló que su participación en esta edición representa el cierre de un ciclo y destacó el respaldo del gobierno municipal a la realización del encuentro y a la apertura de la nueva oficina de atención a la diversidad sexual.

El subdirector de Diversidad Sexual, Santos Jiménez, explicó que el área buscará atender y acompañar a integrantes de la comunidad LGBT+, además de generar espacios seguros dentro de los edificios públicos municipales.

“Uno de sus principales objetivos es trabajar en la visibilidad y acompañamiento de las personas de la diversidad sexual, así como generar espacios seguros dentro de edificios públicos municipales”, apuntó.

El funcionario agregó que la nueva área contempla brindar orientación y canalización en temas como salud, atención psicológica y asesoría legal, mediante coordinación con activistas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

La edición 2026 de Miss Trans Nacional México tendrá así cinco días de actividades en Tlaquepaque, con eventos públicos que combinarán la competencia con la presentación de proyectos sociales y actividades de promoción cultural.