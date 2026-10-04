Con un llamado a que se reconozca el periodismo, se entregó el Premio al Comunicador Católico 2026

El cardenal José Francisco Robles entregó las distinciones a los cinco comunicadores en el salón de Cabildos de la Catedral.

“Como sociedad, debemos levantar la voz para que esta profesión del periodismo sea reconocida y respetada, con garantías para que se ejerza con responsabilidad. No podemos (normalizar) que desaparezcan o asesinen periodistas, porque si les cortan la vida, nos cierran los ojos (ante nuestra realidad)”.

Con estas palabras, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, reconoció la labor periodística de cinco comunicadores que recibieron el Premio Católico al Comunicador “José Ruiz Medrano” 2026, en un acto realizado en el salón de Cabildos de la Catedral de Guadalajara.

Los ganadores del Premio a la trayectoria periodística y a la comunicación lo recibieron Celina Rodríguez, quien comenzó en Notisistema y desde hace 40 años ha ejercido el periodismo en diversas cadenas de televisión en California, Estados Unidos, dando voz a los migrantes; Gloria Feria, quien se desempeñó como directora de Desarrollo Informático del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde hace más de 30 años, donde atendió a los periodistas.

También lo recibieron Antonio Arteaga, director del periódico regional Voz del Norte, que da cobertura a los diez municipios con mayor marginación de Jalisco; Alfredo Arnold, periodista con más de 40 años de experiencia y docente de varias generaciones de reporteros, actual colaborador de El Semanario; e Ignacio Pérez Vega, con una trayectoria de 38 años y que actualmente labora en Crónica Jalisco, dando cobertura a temas de política, movilidad, educación y pueblos originarios.

Celina Rodríguez resaltó que su labor se ha centrado en dar seguimiento a los problemas de los migrantes en California y que incluso en algunos momentos además de periodista, también ha sido trabajadora social por la atención que da a los casos de injusticia que sufren los paisanos.

Antonio Arteaga resaltó la relevancia de dar vida al periodismo regional en regiones apartadas de la capital jalisciense y reconoció a los lectores y a sus fuentes informativas que ha mantenido a Voz del Norte por casi 28 años.

Ignacio Pérez Vega habló de que, ante la reducción de audiencias de los medios tradicionales y el avance de la Inteligencia Artificial y las redes sociales, se hace necesario que los reporteros regresen a lo esencial: a escuchar a las personas que viven una injusticia, a quienes tienen problemas con los servicios públicos, a registrar los hechos con equilibrio y mantener una actitud crítica frente a lo que sucede, recogiendo todas las voces.

Los periodistas reconocidos recibieron una figura escultórica de José Ruiz Medrano, elaborada por la artista Lucy Topete, así como un reconocimiento enmarcado de manos del cardenal José Francisco Robles.