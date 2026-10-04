Halloween toma el Centro de Guadalajara durante Bien de Noche

El Centro Histórico de Guadalajara se convirtió la noche del sábado en un escenario a cielo abierto. Entre disfraces, música, recorridos y actividades para todas las edades, la edición especial de Halloween de Bien de Noche reunió a 170 mil personas que salieron a caminar, bailar, conocer espacios culturales y disfrutar de la ciudad durante la noche.

Edición de Halloween de Bien de Noche 2026

Desde el Paseo Alcalde y la Vía RecreActiva, familias, jóvenes y visitantes recorrieron distintos puntos del Centro, donde las plazas, parques y corredores tuvieron una programación propia. Hubo quienes llegaron caracterizados para la ocasión y quienes simplemente aprovecharon la jornada para descubrir otra cara de Guadalajara.

La música fue uno de los principales atractivos. En Plaza Guadalajara se presentaron la Filarmónica, bajo la dirección de Carlos M. R. Kattah, un ensamble vocal, Flores de Otoño y un concierto de órgano. En el Santuario, Joseph Barrios Flores ofreció también un concierto de órgano acompañado de danzón y videomapping.

La celebración alcanzó otros espacios del Centro. En Plaza de los Mariachis, el mariachi puso el ambiente de las 18:00 a las 21:00 horas, mientras que en diferentes puntos del recorrido hubo salsa cubana, cumbia, DJs y danza contemporánea.

El programa también invitó a mirar la ciudad desde otros ángulos. En Ángulo y Garibaldi se realizaron experiencias de videomapping interactivo; en Los Dos Templos hubo observación del cielo y acercamientos a la música antigua, y Jardín Reforma ofreció un espacio para la relajación, la meditación y el dibujo.

Edición de Halloween de Bien de Noche 2026

Para quienes buscaban actividades más participativas, el área de Jesús García tuvo karaoke y juegos de feria. En Árbol Adentro se realizaron talleres de circo social y presentaciones de teatro, circo y clown, mientras que en Parque Revolución se instalaron partidas de ajedrez monumental y convencional.

Las mascotas también tuvieron su propio espacio dentro de la jornada. En Parque Revolución se ofreció vacunación antirrábica gratuita, consulta médica y un taller de adiestramiento básico positivo, como parte de las actividades para disfrutar la noche en compañía de los animales de casa.

La gastronomía estuvo presente con una degustación de alimentos a cargo del Colegio Gastronómico en Parque Clemente Orozco. A esto se sumaron museos, restaurantes y comercios del Centro, algunos de los cuales ampliaron sus horarios para recibir a quienes recorrieron la zona durante la noche.

Edición de Halloween de Bien de Noche 2026

Así, una celebración de Halloween sirvió también como pretexto para caminar Guadalajara. Más allá de los disfraces, Bien de Noche llevó música, cultura, entretenimiento y convivencia a calles y espacios públicos, en una jornada que convirtió al Centro Histórico en un punto de encuentro para 170 mil personas.