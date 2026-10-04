Inicia FGR investigación por descarrilamiento de tren con 2 elementos de GN Fallecidos

Descarrilamiento. Imagen de archivo.

El descarrilamiento de un tren de carga en el municipio de Tonila, con dos elementos de la Guardia Nacional (GN) fallecidos, es indagado por el Ministerio Público Federal.

La sede en Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) informó a La Crónica de Hoy que ya inició la carpeta de investigación correspondiente al percance ocurrido durante los primeros minutos del sábado 3 de octubre.

Así, el Ministerio Público de la Federación deberá determinar las causas del accidente y deslindar si se presume responsabilidad humana por dolo o imprudencial.

El descarrilamiento, además de la muerte de un hombre y una mujer, dejó lesionados a otros tres oficiales; todos son miembros de la GN.

El percance se verificó cuando una de las dos locomotoras que arrastraban unos 120 vagones se salió de la vía, provocando las heridas de los cinco guardias que custodiaban el convoy, perteneciente a la empresa Ferromex y el cual iba de Colima a San Pedro Tlaquepaque.

El suceso tuvo lugar en un punto conocido como Tenexcamilpa, municipio de Tonila.

En el ferrocarril iban otros diez efectivos de la GN, quienes aparentemente no sufrieron heridas considerables.

El acceso para atender a las víctimas se complicó debido a lo abrupta de la zona en donde aconteció el descarrilamiento.

Se sabe que los agentes pertenecen a un destacamento en Colima y que prestan labores de vigilancia debido a los robos que sufren los vagones.

Los accidentes en las vías ferroviarias y debido a que los miembros de la GN pertenecen al Gobierno Federal, este tipo de sucesos son competencia de la FGR.