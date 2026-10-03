Guadalajara se vive de noche con música, arte y disfraces

El Centro Histórico de Guadalajara vuelve a cambiar de ritmo esta noche con una nueva edición de Bien de Noche, una jornada que invita a caminar, pedalear y encontrarse con la ciudad a través de actividades culturales, musicales, recreativas y familiares.

La edición de este mes tendrá además una atmósfera de disfraces, por lo que la invitación es a salir caracterizado y recorrer los distintos puntos de actividad. El programa se extenderá por el Paseo Alcalde y otros espacios del Centro Histórico, con propuestas que van desde conciertos y danza hasta observación astronómica, circo, talleres y videomapping.

La jornada forma parte del programa mensual impulsado por el Gobierno de Guadalajara, que ha planteado Bien de Nochecomo una manera de llevar la convivencia y la apropiación del espacio público a las horas nocturnas. En septiembre, la administración reportó una asistencia de 160 mil personas a esta iniciativa y señaló que el programa se ha convertido en una jornada mensual para disfrutar de Guadalajara después del atardecer.

Uno de los atractivos principales será la Vía RecreActiva Nocturna, que permitirá recorrer la ciudad en bicicleta, patines o caminando. La experiencia se suma a una programación que tendrá distintos escenarios simultáneos, de manera que los asistentes puedan armar su propio recorrido.

Entre los espacios que tendrán actividad está Jesús García, donde habrá karaoke y juegos de feria; mientras que en el Santuario se combinarán el danzón, un concierto de órgano y mapping.

En Ángulo y Garibaldi, el videomapping interactivo llevará imágenes a las calles; y en el Jardín Reforma habrá un taller de dibujo, una experiencia de meditación y relajación, además de un concierto de órgano en San José de Gracia.

La música también llegará a Plaza Guadalajara, con un concierto del Coro Filarmónico, un ensamble vocal y una presentación de órgano. En Plaza Liberación, la pista será para la salsa cubana y la Rueda Casino, mientras que en Paseo Alcalde, a la altura de Pedro Moreno, se presentarán Alexis Venegas, Hela San, Danza Anzar y Tacumbia Mx.

Bien de Noche

Para quienes prefieren mirar hacia el cielo, Los Dos Templos tendrán una noche astronómica y una presentación de música antigua. En tanto, Árbol Adentro reunirá propuestas de circo social, teatro y clown con artistas invitados de Colombia, además de un conversatorio y convivencia con el público.

La jornada también tendrá un componente familiar en Parque Revolución, donde se programaron actividades recreativas, ajedrez monumental y convencional, Mundial de Hula Hoop, vacunación antirrábica gratuita, consulta médica veterinaria y un taller de adiestramiento positivo para mascotas.

La música continuará en Rambla Cataluña, con Punta Kumbia y A Dar el Rol, mientras que en el Circuito Minervahabrá DJ Sernández.

La gastronomía tendrá su espacio en el Parque Clemente Orozco, con una degustación a cargo del Colegio Gastronómico.

Los museos también se suman a la noche. El programa contempla horario extendido y actividades en distintos recintos, entre ellos el Museo Regional de Guadalajara, con recorrido guiado, taller abierto de grabado y charla con Joselo Rangel; el Museo López Portillo, con verbena musical y presentación de sopranos y tenores; además de actividades en la Plaza de los Mariachis.

La propuesta, de acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, busca que las calles, plazas, museos y espacios culturales del Centro Histórico funcionen como puntos de encuentro durante la noche. El propio municipio ha señalado que Bien de Noche nació inspirado en el espíritu de convivencia de la Vía RecreActiva.

DATOS

Bien de Noche Guadalajara

Fecha: sábado 3 de octubre / Horario general: 19:00 a 23:00 horas. Algunas actividades comienzan desde las 17:00 y 18:00 horas / Costo: entrada libre / Zona principal: Centro Histórico de Guadalajara, Paseo Alcalde y espacios aledaños / Temática: disfraces

Actividades y horarios

Jesús García

17:00 a 21:00 h — Kanta Kanta Karaoke.

19:00 a 22:00 h — Juegos de feria.

Santuario

19:00 a 21:00 h — Exhibición de danzón.

20:30 y 21:30 h — Mapping.

21:00 h — Concierto de órgano con Yosef Barrios Flores en el Santuario de Guadalupe.

Ángulo y Garibaldi

19:00 a 22:00 h — Videomapping interactivo.

Jardín Reforma

19:00 a 21:00 h — Taller de dibujo Creando GaraBatos .

. 19:30 a 21:30 h — PAUSA, experiencia de meditación y relajación.

20:00 h — Concierto de órgano Transitus, en San José de Gracia.

Plaza Guadalajara

19:00 h — Concierto de órgano, maestro Alberto Martínez Correa, en Santa Teresa de Jesús.

20:00 h — Coro Filarmónico, dirigido por Carlos M. R. Kattah, en Catedral de Guadalajara.

20:00 h — Ensamble Vocal Flores de Otoño, dirigido por Grecia Plascencia, en Nuestra Señora de la Merced.

Árbol Adentro

18:00 a 20:00 h — Taller de Circo Social con artista invitado de Colombia.

20:00 a 21:00 h — Obra de teatro El Experto .

. 21:00 a 22:00 h — Obra de circo y clown La Casa de Ruana .

. 22:00 a 22:40 h — Conversatorio y convivencia entre público y artistas.

Plaza Liberación

19:00 a 22:00 h — Salsa cubana y Rueda Casino.

Paseo Alcalde, esquina Pedro Moreno

19:00 a 19:40 h — Alexis Venegas, de Chile.

19:50 a 20:30 h — Hela San.

20:30 a 21:30 h — Danza contemporánea Anzar.

21:30 a 22:30 h — Tacumbia Mx.

Dos Templos

19:00 a 22:30 h — Noche astronómica.

20:00 h — Ensamble Música Antigua, en Nuestra Señora de Aránzazu.

Parque Revolución

19:00 a 22:00 h — Vacunación antirrábica gratuita y consulta médica veterinaria.

19:00 a 22:30 h — Taller de adiestramiento básico positivo para mascotas.

19:00 a 22:30 h — Actividades recreativas, ajedrez monumental y ajedrez convencional.

19:30 a 21:30 h — Mundial de Hula Hoop.

Rambla Cataluña

19:30 h — A Dar el Rol.

20:00 a 22:30 h — Punta Kumbia.

Circuito Minerva

20:00 a 22:30 h — DJ Sernández.

Parque Clemente Orozco

19:00 h — Degustación de alimentos del Colegio Gastronómico.

Museos

18:00 a 22:00 h — Horario extendido.

Museo Regional de Guadalajara — Taller abierto de grabado, recorridos guiados y charla con Joselo Rangel.

Museo López Portillo — Verbena musical con sopranos y tenores.

Plaza de los Mariachis — Presentación de mariachi, de 18:00 a 21:00 h.

Si vas a la Vía RecreActiva Nocturna