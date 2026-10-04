Debe permanecer 6 años en prisión, mujer que robó un auto de app

La Fiscalía del Estado informó de la sentencia de seis años de prisión en contra de una mujer que fue declarada culpable de robar a mano armada un automóvil de plataforma digital.

La dependencia dijo que los hechos se registraron el 10 de abril de 2023, cuando un chofer de app atendió un solicitud de viaje por parte de una persona que fijó que punto de partida la colonia Oblatos, del municipio de Guadalajara.

Ahí, la pasajera identificada como Galilea Nazaret “N” abordó el vehículo marca Ford Figo, modelo 2017

Al arribar al cruce de las calles Río Tepatitlán y Río La Barca, en la Colonia Atlas, el conductor fue amagado por la usuaria, con una navaja que le colocó en el costado derecho y le exigió las llaves del automóvil así como su reloj.

El chofer fue obligado a bajar del automotor, luego Galilea Nazaret huyó a bordo del coche, en cuyo interior se encontraban además mil 850 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Tras el reporte realizado al número de emergencias, elementos policiacos lograron la localización del vehículo y la detención de la involucrada, horas más tarde sobre el Periférico Norte al cruce de la carretera a Saltillo.

Un agente del Ministerio Público perteneciente a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, integró la carpeta del caso, imputó a la presunta ladrona y le dio seguimiento al proceso penal al que se le vinculó en el reclusorio femenil de Puente Grande.

La imputada admitió su participación en los hechos delictivos y aceptó someterse a un procedimiento abreviado, con lo que obtuvo una sentencia menor a la que hubiera tenido en un juicio normal.

La Fiscalía de Jalisco indicó que además de la pena privativa de la libertad por seis años, el juez determinó que la sentenciada deberá cubrir una multa por la cantidad de 4 mil 149 pesos, así como el pago de 14 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño.