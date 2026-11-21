El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó dos cuerpos en un predio ubicado en el Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, durante una jornada de búsqueda encabezada por Ceci Flores.

Hallazgo en Cerro del cuatro (Madres buscadoras de Jalisco)

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, ambos cuerpos presentaban presuntos signos visibles de violencia. Los restos fueron encontrados embolsados y amarrados dentro del terreno.

Hallazgo en Cerro del cuatro (Madres buscadoras de Jalisco)

Tras el hallazgo, las integrantes del colectivo continuaron con las labores de búsqueda y excavación en el predio, ante la posibilidad de que existan más restos humanos en el lugar.

Hallazgo en Cerro del cuatro (Madres buscadoras de Jalisco)

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Tampoco se ha precisado si fueron localizados otros indicios en la zona.

Las labores de búsqueda permanecen en curso.