Impulsa SEMARNAT capacitación de técnicos en refrigeración para proteger la capa de ozono

. Los participantes reciben constancia oficial y manual técnico al concluir la capacitación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fortalece la capacitación de técnicos en refrigeración y aire acondicionado como parte de una estrategia nacional orientada a reducir gradualmente el uso de sustancias que dañan la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la implementación del Protocolo de Montreal y contempla asistencia técnica, capacitación especializada y esquemas de financiamiento para promover la sustitución de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), gases refrigerantes ampliamente utilizados en el sector, por alternativas más sostenibles y seguras para el medio ambiente.

El fortalecimiento de capacidades técnicas en Jalisco forma parte de la Estrategia Nacional de Capacitación impulsada por la SEMARNAT en coordinación con organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El objetivo es fomentar buenas prácticas que permitan eliminar progresivamente el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, en concordancia con los compromisos establecidos en el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali.

Como parte de este esfuerzo, se imparten cursos presenciales y gratuitos dirigidos a técnicos de refrigeración y aire acondicionado, enfocados en el manejo adecuado de refrigerantes alternativos, incluidos los hidrocarburos. En Jalisco, instituciones educativas como el CETIS 14, ubicado en Zapopan, funcionan como sedes de estos programas de formación especializada.

Los talleres están dirigidos a profesionales del sector HVAC&R (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración) y proporcionan herramientas prácticas para la transición hacia tecnologías más eficientes y con menor potencial de calentamiento global. Al concluir la capacitación, los participantes reciben una constancia oficial y un manual técnico que respalda su actualización profesional.

Con estas acciones, la SEMARNAT busca fortalecer las capacidades del sector, promover la adopción de tecnologías limpias y contribuir a la protección de la capa de ozono, así como al cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por México a nivel internacional.

Los cursos especializados son gratuitos, presenciales y brindan a los técnicos conocimientos sobre el uso seguro y eficiente de refrigerantes alternativos con menor impacto ambiental.