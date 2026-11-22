La Ciudad se prepara para recibir a algunas de las figuras más destacadas de la gastronomía internacional con la celebración de The 50 Best Restaurants Latin America 2026, un encuentro que colocará a Jalisco en el escaparate culinario de América Latina y abrirá oportunidades de promoción turística, intercambio profesional y vinculación para restaurantes y productores locales.

The 50 Best Restaurants Latin America 2026

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en Guadalajara, con la participación de chefs, restauranteros, periodistas y especialistas de distintos países. Se espera la asistencia de más de 50 chefs nacionales e internacionales, además de representantes de medios de comunicación que darán cobertura al encuentro.

La designación de Guadalajara como sede representa una oportunidad para mostrar la capacidad gastronómica del estado, pero también para que los profesionales locales conozcan nuevas propuestas, técnicas y experiencias de otros países.

La elección de Jalisco fue resultado de una competencia en la que se presentó la infraestructura, diversidad y potencial gastronómico de la entidad, desde sus chefs reconocidos hasta sus ingredientes endémicos y productos regionales.

The 50 Best Restaurants Latin America 2026

Como parte de las actividades previas a la premiación se realizará Meet the Chefs, un encuentro privado en el que cinco restaurantes de Panamá, Colombia, México, Ecuador y Brasil compartirán experiencias, procesos creativos y las historias detrás de sus propuestas culinarias.

Por Panamá participará Umi, de Ciudad de Panamá, con Kamel Abi Hassan, chef y propietario; Abraham Abbo, responsable de sala, y Jennyfer Vernice, especialista en repostería.

Colombia estará representada por Celele, de Cartagena, con su chef Jaime David Rodríguez Camacho. Por México y Jalisco participará Alcalde, de Guadalajara, encabezado por Francisco “Paco” Ruano, chef principal y propietario, junto con Mauricio Ariza, responsable de cocina.

La presencia internacional se completará con Nuema, de Quito, Ecuador, cuyos chefs fundadores son Alejandro Chamorro y Pía Salazar, así como Manu, de Curitiba, Brasil, representado por su chef principal, Manu Buffara Ramos, y Juliana Dieterich, gerente de proyectos.

La llegada de estos referentes permitirá mostrar la diversidad de la cocina jalisciense, cuya riqueza parte de sus distintas regiones: costa, sierra, valles, Altos y zonas tropicales. Entre sus productos emblemáticos destacan el chile de Yahualica, con Denominación de Origen; el queso Cotija, los maíces criollos, el agave, el tequila y la raicilla, además de pescados, mariscos, pitayas, hongos, mieles y café.

Esta diversidad también representa una oportunidad económica. Jalisco cuenta con 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, de los cuales 7 mil 45 son restaurantes ubicados en centros turísticos, una cadena de valor que involucra a productores, comercializadores, restaurantes y hoteles.

The 50 Best Restaurants Latin America 2026 será además uno de los encuentros que antecederán a 2027, declarado Año de la Gastronomía de Jalisco, con el que se buscará dar continuidad a la promoción de los ingredientes, las cocinas regionales y el talento culinario de la entidad.

The 50 Best Restaurants Latin America 2026

Entrevista | Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco

Michelle Fridman habla sobre la oportunidad que representa The 50 Best Restaurants Latin America 2026 para Guadalajara, el impacto turístico y económico, así como la proyección internacional de los ingredientes y la cocina jalisciense.

—¿Qué representa para Guadalajara y Jalisco recibir The 50 Best Restaurants Latin America 2026?

—Es una gran oportunidad económica y de promoción. Que vengan a premiar a Guadalajara, donde se encuentran algunos de los mejores restaurantes de América Latina, representa la posibilidad de recibir a los mejores chefs de la región y de otras partes del mundo para que conozcan también lo que está ocurriendo en Jalisco.

—¿Qué factores influyeron para que Jalisco fuera elegido como sede? ¿Cómo fue el proceso?

—Fue un evento muy competido. Mostramos la infraestructura de Jalisco, su diversidad y, sobre todo, su potencial gastronómico, con chefs reconocidos, ingredientes endémicos, productos, experiencias gastronómicas y todo lo que ofrece el estado.

—¿Qué impacto económico y turístico esperan con este encuentro?

—Esperamos un gran impacto mediático, porque vienen medios internacionales, así como muchos chefs. Estamos esperando más de 50 chefs nacionales e internacionales y una importante cantidad de asistentes al evento. Todo esto genera derrama económica, pero, sobre todo, posicionamiento y promoción para el estado.

—Será una semana muy movida, porque también se realiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué actividades tendrán alrededor de la ceremonia?

—Tenemos muchas actividades en el marco de la ceremonia de premiación, además de la FIL. Habrá diferentes encuentros y experiencias para que quienes nos visiten puedan conocer más de lo que está pasando en Jalisco y su gastronomía.

—¿Qué oportunidades se abren para los restaurantes y productores locales, así como para la cocina tradicional jalisciense?

—Habrá encuentros nacionales e internacionales en los que chefs de talla mundial van a conocer lo que estamos haciendo en Jalisco, pero también los jaliscienses podrán absorber muchas de las prácticas que están desarrollando algunos especialistas reconocidos mundialmente. Sin duda, podrán adoptar prácticas importantes y hacer una gran promoción de lo que están haciendo dentro de Jalisco.

—¿Este evento se vincula con el Año de la Gastronomía de Jalisco 2027? ¿Puede considerarse el arranque de esta celebración?

—Así es. Lo estamos considerando como el arranque de un año lleno de eventos y proyectos en torno al impulso de la gastronomía, con actividades como los Food Travel, la ceremonia Michelin y otros encuentros que nos permitirán seguir promoviendo nuestra cocina.

—¿Consideras que esto consolida a Jalisco como un destino gastronómico internacional?

—Tenemos una riqueza gastronómica que no ha sido contada de la mejor manera y ahora tenemos la oportunidad de narrarla. Queremos mostrar la diversidad de Jalisco: la cocina tradicional con la contemporánea, la internacional con la muy mexicana, la cocina de autor de restaurantes muy reconocidos y de alto nivel, pero también la cocina de los mercados. Creo que eso es lo que queremos dar a conocer a través del Año de la Gastronomía (2027).

—¿Hay alguna actividad o experiencia que recomendarías especialmente a quienes visiten Guadalajara durante estos días?

—Habrá cenas internacionales, nacionales y locales en diferentes restaurantes de Guadalajara y de Puerto Vallarta, que valen muchísimo la pena. Recomendaría reservar para quienes tengan oportunidad de asistir a estas cenas. Creo que es una oportunidad increíble.

—¿Algo más que te gustaría destacar sobre lo que se busca con este encuentro?

—Tendremos actividades previas a la ceremonia, también en Puerto Vallarta. Lo que buscamos es que quienes vienen de España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Colombia y de diferentes lugares conozcan lo que está pasando en Jalisco; que se lleven en el corazón los ingredientes de nuestro estado, para que puedan utilizarlos en sus restaurantes, y que dejen una huella de lo que están haciendo en sus lugares de origen para nuestros chefs. Queremos que nuestros cocineros sigan posicionándose en el ámbito internacional.