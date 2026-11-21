Nicolás Carr ya lo había anticipado en su libro “Superficiales”: internet —o, mejor dicho, el tipo de formato en el que nos presenta la información— podría estar reestructurando de manera negativa nuestros cerebros, sobre todo el de los más jóvenes.

Libro “Superficiales"

Esta parece una verdad que pocos cuestionan y hay estudios que la respaldan. Algunos meses atrás aún resonaban en las redes sociales los contenidos del brainrot italiano, con sus animaciones y personajes inverosímiles como Bombardino Cocodrilo o Tralalero Tralalá. La polémica se armó en la web con señalamientos puntuales sobre lo nocivo que podría ser el consumo casi adictivo de estos contenidos, tan favorecidos sobre todo por las pequeñas y jóvenes audiencias.

La ciencia habla: nada hay más adictivo que un video corto, pues da un flechazo de dopamina que atrapa la atención de la persona. Ahora que estamos tan enérgicos con las medidas gubernamentales para restringir el uso de celulares en menores, nuevos estudios respaldan estas iniciativas demostrando el pernicioso impacto de TikTok, Reels y Shorts, al apuntar que el abuso en su consumo golpea el rendimiento cognitivo y la salud mental de los usuarios en general.

Sin advertirlo, el deslizar del índice sobre la pantalla táctil —el famoso scroll— para visualizar un nuevo video se convierte en un pasatiempo de horas, casi compulsivo, que engancha al usuario mientras reacciona a los estímulos placenteros presentados en formatos de corta duración.

Con estos nuevos hábitos tan posmodernos, muy propios de las generaciones Z y Alfa, estamos comprometiendo nuestra capacidad de atención; la estamos perdiendo en el delirio de recibir información constante en forma de verdaderos flechazos que con dificultad procesamos, aprendemos y retenemos. Allí estriba el problema que urge atender, como lo demuestran las investigaciones científicas. La tecnología no es inocua, y menos cuando se le da un uso desmedido y sin freno: ese abuso puede tener consecuencias.

Los datos hablan y las pruebas también. Un artículo publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) analizó 71 investigaciones en las que participaron más de 98,000 personas de las más variadas edades y procedencias, para evaluar cómo afectan los videos cortos (como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts) a la mente y la salud.

Scroll

Otra instancia que también investigó el fenómeno, la Universidad Griffith de Australia, demostró en un estudio que pasar demasiado tiempo viendo videos cortos repercute directamente en la capacidad de atención y en los niveles de estrés y ansiedad.

Los resultados no podrían ser más alarmantes: cuanto más cortos eran los videos, mayores eran los deterioros cognitivos. Las habilidades mentales más afectadas fueron la atención y el control inhibitorio —la capacidad para evitar distractores o frenar impulsos—; el primero sufrió una merma del 38 % y el segundo, del 41 %.

Más horas frente a la pantalla también se asociaron con una peor salud mental general, aumentando especialmente los niveles de estrés y ansiedad en más de un 30 %. Aunque muchos de los estudios se enfocaron en las mentes más jóvenes, las consecuencias se observaron tanto en edades tempranas como en adultos, sin importar qué plataforma prefirieran.

La autoestima también está comprometida. Aunque aún no hay datos concluyentes, los expertos señalan que pasar demasiadas horas observando de forma constante estereotipos de todo tipo podría afectar la autoestima de los usuarios y crear insatisfacción con su fisonomía.

La inmersión temprana en las redes sociales pareciera estar afectando también cognitivamente a los niños: quienes se iniciaron en el mundo virtual de manera precoz presentaron un rendimiento escolar menor que aquellos cuyos padres les aplazaron el uso de un celular o tableta.

Qué ocurre en las funciones cerebrales con los videos cortos

Diversos estudios respaldan esta afirmación; uno publicado en Nature Human Behaviour reveló que los estudiantes que empezaron a tener cuentas de redes sociales entre los 11 y 12 años mostraron un menor rendimiento en pruebas de matemáticas y lectura.

Las investigaciones aún no son concluyentes respecto a una relación causal entre la disminución cognitiva y el uso de redes sociales, sobre todo por el consumo de videos cortos. Algunas voces atribuyen el déficit de atención —e incluso ciertas psicopatologías en niños y adolescentes— a otras causas, como la sobrevigilancia de los adultos.

El dato que no se puede negar es que nuestra forma de entender y hasta de interactuar con el mundo sí se ve afectada por la sobreexposición tecnológica, y que esta hace sentir más su influencia cuando se presenta a muy temprana edad.