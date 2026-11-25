Vecinos de Bugambilias, al sur de Zapopan, han hecho manifestaciones para proteger su área verde.

Vecinos de la colonia Bugambilias solicitaron suspender las licencias para desarrollos inmobiliarios y protegar así el bosque urbano de la zona.

Por ello, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez retomó la petición y presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para que el Congreso solicite al Gobierno de Zapopan, la revisión de las autorizaciones otorgadas a edficación de viviendas y comercios de alta intensidad, así como la suspensión temporal de nuevas licencias, permisos y obras.

La legisladora señaló que, de acuerdo con los planes parciales de desarrollo urbano, el predio en cuestión debe conservarse como área verde. Sin embargo, las y los vecinos desconocen las condiciones bajo las cuales se autorizaron las obras y los estudios que respaldan su viabilidad.

“Esto ha sido lamentablemente recurrente. Por eso anunciamos nuestro total respaldo con las y los vecinos. Por ello, le exigimos al Ayuntamiento de Zapopan, por medio de un exhorto legislativo, que les haga llegar principalmente a las y los vecinos y también a esta Soberanía, una revisiòn integral, técnica, jurídica, ambiental y urbanística para determinar la compatibilidad de las obras que se están proyectando, cercana a la zona de La Pimavera, cercano a los alrededores de Ciudad Bugambilias, porque estas han sido sistemáticamente, a espaldas de las y los vecinos, sin la socialización correspondiente”, enfatizó la diputada.

La iniciativa responde a las preocupaciones sobre las posibles afectaciones al bosque urbano, la infiltración de agua, la movilidad en la avenida López Mateos Sur y la capacidad de los servicios públicos, particularmente ante la cercanía con el bosque La Primavera.

El exhorto está dirigido al Ayuntamiento de Zapopan, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), para que realicen una revisión integral de carácter técnico, jurídico, ambiental y urbanístico de los proyectos.

Tonantzin Cárdenas fue clara al pedir que se detengan las licencias de construcción y que puedan comprobar la viabilidad técnica en cuestión de movilidad y de servicios básicos.