La diputada federal jalisciense fue reconocida por su trabajo en la Comisión de Zonas Metropolitanas, así como por impulsar iniciativas relacionadas con la gobernanza urbana, infraestructura hídrica y competitividad regional.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) otorgó el Premio Águila al Mérito Legislativo a la diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez, en reconocimiento a su trayectoria parlamentaria y su trabajo en favor del desarrollo económico y social.

La diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez

La entrega del galardón se realizó el 24 de noviembre y destacó particularmente su labor como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, desde donde ha impulsado iniciativas para mejorar la planeación territorial y la coordinación entre municipios.

Entre sus principales proyectos se encuentra la propuesta de Ley de Coordinación Metropolitana, orientada a fortalecer la gobernanza compartida y dar continuidad a proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo urbano.

La diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez

Canacintra también reconoció su participación en la gestión de recursos para infraestructura hídrica, así como su trabajo en temas relacionados con la seguridad en centrales camioneras y el autotransporte de carga, el sector agavero y la regulación de entornos digitales.

Tras recibir la distinción, Claudia Salas señaló que el reconocimiento representa un compromiso para continuar trabajando por las zonas metropolitanas, mediante planes de desarrollo específicos, certeza jurídica, infraestructura moderna y sostenibilidad.

La diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez

El Premio Águila al Mérito Legislativo es una distinción que Canacintra entrega a representantes populares por sus aportaciones al desarrollo económico, político y social del país. Entre quienes lo han recibido anteriormente se encuentran Felipe Calderón Hinojosa, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado y Beatriz Paredes Rangel.