Con una inversión de 76 millones 654 mil pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la Escuela Telesecundaria José Clemente Orozco, en la comunidad de Tepetates, municipio de Amatitán, considerada la primera construida bajo un nuevo modelo de infraestructura educativa con enfoque integral, sostenible e innovador.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

El plantel, cuya antigua infraestructura fue demolida en su totalidad, fue edificado con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura Educativa del Estado (FINEDUC), con el propósito de ofrecer espacios adecuados para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Además, funcionará como un Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) durante el turno vespertino.

Durante la inauguración, Lemus Navarro destacó que la inversión en educación debe llegar a todos los municipios y no concentrarse únicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Amatitán y Tepetates se merecen siempre lo mejor (...) porque luego la gente cree que este tipo de escuelas las hacemos solo en Zona Metropolitana de Guadalajara. No, la educación es igual de importante en Guadalajara que en Amatitán, o en cualquier otro de los municipios, y son tan importantes las niñas y niños de Amatitán como de cualquier otro municipio en Jalisco y por eso invertimos lo mejor”, afirmó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

El nuevo complejo está integrado por dos edificios que albergan tres aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, biblioteca, dirección con anexo, bodega, cuarto de máquinas, sanitarios y elevador. También cuenta con barda perimetral, módulo de ingreso con barreras de seguridad, subestación eléctrica, cancha de futbol y patio multiusos equipado con lonaria y asta bandera.

En materia de accesibilidad, se instalaron rampas, señalética en braille, guías podotáctiles e iluminación exterior, además de red hidráulica, módulos lúdicos y jardines.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

Francisco Ontiveros Balcázar, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), destacó las características del nuevo modelo, particularmente sus aulas y edificios diseñados para mejorar la eficiencia energética. También señaló que este esquema ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.

Como parte de la gira de trabajo, Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, presentó Jalisco LEO (Lectura, Escritura y Oralidad), una estrategia estatal para fortalecer las habilidades comunicativas en educación básica y media superior, mediante acciones que involucran a las escuelas y las familias.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

El programa contempla la distribución de 300 bibliotecas móviles para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, equipadas con libros de editoriales mexicanas y obras de escritoras y escritores de literatura infantil y juvenil.

Blanco Calderón explicó que los carros móviles permitirán acercar los libros a las comunidades escolares y generar hábitos de lectura fuera del hogar.

La estrategia también contempla vagones de lectura, concursos de escritura creativa, clubes de lectura, seminarios virtuales y un micrositio para que docentes compartan buenas prácticas pedagógicas.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

En cuanto al equipamiento de la telesecundaria, la Secretaría de Educación Jalisco entregó cinco pantallas inteligentes, 45 butacas, diez mesas y 20 sillas para el Aula Digital, así como mobiliario para docentes.

El presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida Ortiz, reconoció que la nueva infraestructura representa mejores oportunidades para la comunidad educativa, mientras que Romina María Ramírez Preciado, estudiante de primer grado, celebró que las instalaciones recreativas también puedan ser aprovechadas por las familias de Tepetates.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración de la Telesecundaria José Clemente Orozco en la comunidad de Tepetates

En la gira participaron Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco; Leonel de Jesús Mayorga Anaya, secretario general de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), e Iván Ilich González Contreras, secretario general de la Sección 47 del SNTE, entre otras autoridades.

PARA SABER

Los cuatro pilares de Jalisco LEO son: