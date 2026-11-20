La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, respondió a preguntas durante casi tres horas.

Legisladores de oposición expresaron directamente a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, que “encubre” a los cuerpos policiacos que actuaron con exceso de fuerza en contra de la manifestación del 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco.

Por ello, la legisladora Tonantzin Cárdenas aseguró que ni ella ni los colectivos ciudadanos descansarán hasta que renuncie la titular de la dependencia, Luz del Carmen Godínez González.

“Como es sabido y es parte de la opinión pública, le digo personalmente, desde esta Soberanía, junto con muchas compañeras y compañeros diputados) y diversos colectivos de la sociedad civil, no vamos a descansar hasta que usted deje su cargo”, puntualizó Cárdenas.

La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, respondió que la actuación de la Comisión se desarrolló en apego a sus atribuciones legales. Dijo que 16 observadores de la Defensoría acompañaron la manifestación del 11 de octubre y sostuvo que no se identificaron actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero sí relacionados con un posible exceso de la fuerza.

Sin embargo, dijo que el caso fue atraído desde el 13 de octubre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Como usted bien sabe, no toda agresión policial constituye jurídicamente una tortura. Toda tortura implica violencia grave con una finalidad específica prevista en la ley, mientras que el uso excesivo de la fuerza puede configurarse cuando el actuar de la autoridad resulta desproporcionado o innecesario, que fue lo que evidenciamos. Personal de la CEDHJ -como se comenta en el Informe- estuvo antes, durante y después, tenemos los testimonios, las actas que levantaron los visitadores, donde estuvieron, junto con las 39 personas detenidas, al exterior de Casa Jalisco, estuvimos con ellas todo el tiempo”, explicó la titular de la Defensoría.

La legisladora de Morena, Norma López, señaló que la CEDHJ no actuó en forma imparcial.

“Usted dijo que no hubo tortura frente a ustedes, frente a 16 visitadores, que hay que cambiarles sus nombres, no son visitadores, son visitadores … de Casa Jalisco, porque lo único que estaban haciendo era encubrir todo lo que pasó”, dijo la morenista.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, promotor de la comparecencia de Godínez González, señaló que en el Informe de la CEDHJ que remitió al Congreso, no se hizo ningún señalamiento a la actuación irregular de los bomberos lanzando chorros de agua a los manifestantes.

“¿Por qué el informe no incluye el grado de cumplimiento ni menciona a la Unidad Estatal de Protección Civil?, nadie menciona el exceso… en ninguna parte del mundo existe una autorización para que Protección Civil vaya y ataque, porque lo que hicieron fue atacar a los ciudadanos, se ve como caen las señoras por la fuerza del agua. Eso realmente, a nosotros nos tiene indignados, se supone que los antimotines son para encapsular, para poder tranquilizar para aislar a alguno que ande generando violencia, pero se dejaron ir contra todos. Ponen las vallas y los antimotines adelante. Eso nunca lo había visto y sobre todo un coche de bomberos”, afirmó Velázquez.

Al final, en entrevista, la presidenta de la CEDHJ les dijo a los reporteros que no va a dejar el cargo, porque a su juicio ha hecho un trabajo apegado a la ley. En su gestión de poco más de cuatro años, la Defensoría ha emitido 150 recomendaciones y todas han sido aceptadas por los gobiernos y autoridades.