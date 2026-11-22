De pie, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, en la reunión con aspirantes, en un hotel frente a la glorieta Minerva. A su lado, estuvo presente el ex rector de la UdeG, Ricardo Villanueva.

La decisión sobre las personas que se perfilarán como los coordinadores o coordinadoras de los Comités de Defensa de las Transformación en los 125 municipios de Jalisco, se dará hasta finales de diciembre o en enero próximo, informó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

La presidenta de Morena visitó Guadalajara, donde se reunió este domingo con cientos de militantes en un hotel localizado frente a la glorieta Minerva.

A quienes aspiran a gobernar un municipio, a ser diputados o incluso a regidores en el proceso electoral de 2027, Montiel Reyes les advirtió que “el mensaje es mantenernos unidos”. Añadió que la decisión sobre si Morena irá en coalición o no en las elecciones de junio próximo a las alcaldías, se definirá en la ciudad de México.

“Los llamamos a que el proyecto siempre está por encima de cualquier interés individual o colectivo. Siempre el proyecto es primero y en este momento que la ultraderecha mantiene un ataque y una narrativa a nuestro movimiento, debemos estar todos defendiendo al proyecto y a nuestra presidenta”, expresó Ariadna Montiel.

En la reunión estuvieron la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, el senador Carlos Lomelí, el coordinador parlamentario en el Congreso local, Miguel de la Rosa, así como Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, quien es el resposable de Asuntos Políticos en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En estos días, Morena realizará primero encuestas telefónicas para conocer quien es más popular en cada municipio y distrito. Quienes queden mejor posicionados participarán en las encuestas que se harán casa por casa. Habrá encuestas o estudios de preferencias electorales solo en los municipios mayores a 50 mil habitantes.

La presidenta nacional de Morena le pidió a todos los aspirantes mantenerse en el territorio y les anticipó que regresará en un mes para perfilar a quienes serán los coordinadores de la defensa de la transformación.

Se le preguntó de la próxima inclusión de César Delgadillo “Chicho”, actual secretario general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como parte del equipo de campaña de Morena en Jalisco. No quiso aún confirmar ese dato, sin embargo, dijo que ya se invitó a que se sumen liderazgos que no aspiran a ser coordinadores de la defensa de la transformación.

“Estamos sumando equipo para que podamos atender las tareas diversas, que son muchas en el proceso político y en el proceso electoral. Estamos tratando de convencer a algunos cuadros, que dejen lo que están haciendo y nos vengan a ayudar. Vamos a ver qué”, respondió.

De la crisis del agua, explicó que la instrucción es que todos se enfoquen a buscar la solución del problema. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la millonaria inversión que hará el gobierno federal.

“El tema de la crisis del agua no lo vemos de que fortalezca a alguien, lo vemos como un tema de preocupación a atender. Ya nuestra presidenta determinó hacer inversiones importantes de la federación y para nosotros eso es lo fundamental, que la gente tenga agua limpia en sus casas y politicamente, nosotros somos respetuosos de eso”, advirtió.