Atlas y Leones Negros tendrán nuevo estadio en Ciudad UdeG; prevén inaugurarlo en 2030

Atlas y Leones Negros tendrán una nueva casa en Ciudad UdeG, en la zona de Los Belenes, luego de que Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaran una alianza para desarrollar un estadio con capacidad para más de 40 mil aficionados.

El proyecto contempla que Atlas FC sea el equipo ancla del recinto, que también recibirá los partidos de los Leones Negros de la UdeG. La meta planteada por los desarrolladores es disputar el primer partido en el nuevo estadio en 2030.

El inmueble se construirá en un predio de 16 hectáreas y será desarrollado por PRODI, que tendrá la participación mayoritaria y estará a cargo del diseño y la estructuración financiera. La UdeG aportará el uso y aprovechamiento del terreno durante 99 años y participará como socio estratégico.

De acuerdo con el proyecto presentado, la inversión de PRODI rondará los cinco mil millones de pesos y no contempla recursos públicos para la construcción del estadio.

“Grupo PRODI pretende invertir cerca de cinco mil millones de pesos en Ciudad UdeG. Ningún peso del presupuesto público se invertirá en el estadio y el patrimonio universitario está protegido. Seremos socios de la Universidad de Guadalajara en un proyecto pensado para transformar positivamente su entorno y generar valor para la comunidad durante las próximas décadas”, señaló José Miguel Bejos, director de PRODI.

Pablo Lemus, Karla Planter y José Miguel Bejos (Atlas FC)

El estadio tendrá 56 palcos, 16 boxes y más de 3 mil 600 asientos premium, de platea y preferente. El diseño estará a cargo de la firma Populous, especializada en instalaciones deportivas y de entretenimiento.

Además de los partidos de fútbol, el recinto busca convertirse en un espacio para conciertos, espectáculos y actividades deportivas y culturales, con una operación estimada de más de 200 eventos al año.

El proyecto incluye también un espacio contiguo de hasta cuatro mil metros cuadrados para eventos de menor escala y más de ocho mil 600 metros cuadrados destinados a tiendas de los equipos, un Museo del Fútbol, comercios y restaurantes.

La zona de Ciudad UdeG se encuentra junto al Centro Cultural Universitario, la Biblioteca Juan José Arreola, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex y el estadio de béisbol de los Charros.

Uno de los principales retos será la movilidad. El proyecto contempla mil 400 cajones de estacionamiento propios y más de cuatro mil 600 espacios de apoyo en un radio menor a dos kilómetros, además de una ruta especial para conectar los estacionamientos con estaciones del transporte público y accesos peatonales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el Estado participará en la planeación de las soluciones de movilidad que acompañen el desarrollo, aunque se trate de una inversión privada.

“Celebro que los arquitectos hayan contemplado la conectividad que ya existe en esta zona, con la Línea 3 y el sistema de Mi Macro, pero eso no será suficiente. El Gobierno de Jalisco, aun cuando se trata de una inversión privada, va a trabajar para que los proyectos de movilidad acompañen este desarrollo y permitan mejorar la movilidad del estadio, de la universidad y de las colonias aledañas”, señaló.

El desarrollo también contempla más de 61 mil metros cuadrados de espacios públicos arbolados, un parque comunitario con canchas y juegos infantiles, sistemas de captación de agua pluvial y una planta interna para tratamiento de agua.

Los responsables del proyecto señalaron que a partir del anuncio comenzará un proceso de consulta con la comunidad universitaria, autoridades y vecinos de la zona, además de sectores sociales y empresariales.

El objetivo planteado es que el nuevo estadio forme parte de un desarrollo más amplio en Ciudad UdeG y que el primer partido se dispute en 2030.