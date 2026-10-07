Lemus anuncia más recursos para organizaciones sociales durante entrega del Premio a la Generosidad

Durante la entrega del Premio a la Generosidad Jalisco 2026, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció que el próximo año incrementará los recursos destinados a apoyar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el estado.

El mandatario estatal señaló que también se analizará la posibilidad de incorporar a la bolsa de recursos para las organizaciones sociales los ingresos provenientes de los depósitos vehiculares que administra el Gobierno de Jalisco, una vez que sean cubiertos sus gastos operativos.

El anuncio se realizó durante la quinta edición del Premio a la Generosidad Jalisco, impulsado por el Banco de Alimentos de Guadalajara (BAG), que busca reconocer a personas, instituciones y organizaciones sin fines de lucro por su trabajo en favor de sectores en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Degollado, donde Lemus entregó el reconocimiento principal de este año al empresario Horacio Fernández Castillo, de la Fundación Fratelli Tutti Zapopan, por su trayectoria y compromiso con causas sociales.

“Hoy rendimos un homenaje a los grandes pilares del trabajo social de Jalisco (...) ¿Cómo estaría Jalisco, sin las organizaciones de la sociedad civil? Los brazos del gobierno no son suficientes, y por eso necesitamos del apoyo de las asociaciones de la sociedad civil”, afirmó el gobernador.

Además del reconocimiento principal, durante la ceremonia se entregaron estímulos económicos a instituciones sociales que resultaron ganadoras en distintas categorías.

La Asociación de Distrofia Muscular de Occidente A.C. obtuvo el primer lugar como Institución Social del Área Metropolitana de Guadalajara y recibió 250 mil pesos, mientras que la Fundación Contigo Más Vida, dedicada a apoyar a hombres que enfrentan distintos tipos de cáncer, obtuvo el segundo lugar y un estímulo de 200 mil pesos.

En la categoría de Institución Social del Interior del Estado, la ganadora fue la Asociación Vallarta CARES Food-Healt-Relief, de Puerto Vallarta, que recibió también 250 mil pesos por su trabajo de entrega de alimentos preparados a personas en situación de vulnerabilidad.

Los nombres de las instituciones y personas ganadoras serán grabados en el Monumento a la Asistencia Social de Jalisco.

Durante el acto, el Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Guadalajara también entregó un reconocimiento póstumo a Jorge Vergara, en reconocimiento a su trayectoria y al trabajo de la fundación que actualmente lleva su nombre.

Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS), informó que durante la actual administración estatal se han destinado más de 165 millones de pesos a diversas causas sociales, con impacto en más de 300 proyectos.

“Este premio nos invita a reconocer también a quienes cuidan a las personas con discapacidad, a quienes ofrecen un lugar seguro a nuestras infancias y a quienes acompañan a las familias frente a alguna enfermedad”, señaló Franco Barba.

La funcionaria sostuvo que el trabajo de las organizaciones sociales requiere también del respaldo de las instituciones públicas. “Desde el Gobierno de Jalisco tenemos muy clara la responsabilidad: quienes sostienen a los demás, también necesitan respaldo”, afirmó.

José Luis González Iñigo, presidente del Consejo del Banco de Alimentos de Guadalajara, destacó la labor de las personas e instituciones reconocidas y señaló que sus acciones tienen un impacto directo en sectores de la población en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara, señaló que la indiferencia ante las injusticias representa uno de los principales problemas de la sociedad y consideró a la generosidad como una vía para fortalecer el trabajo de quienes brindan apoyo a otras personas.

El Premio a la Generosidad Jalisco surgió como una iniciativa inspirada en el Premio IJAS a la Asistencia y Promoción Social, que fue otorgado por el extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social entre 2004 y 2018. Su objetivo es reconocer trayectorias asistenciales y promover la participación de personas e instituciones en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e incluyente.

Las personas y organizaciones reconocidas son seleccionadas por el Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Guadalajara, a partir del impacto social de sus actividades. Entre los requisitos se encuentra contar con una trayectoria asistencial sin fines de lucro y estar debidamente constituidas.

El Banco de Alimentos de Guadalajara señala que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en Jalisco, donde más de un millón 170 mil personas enfrentan esta problemática. Actualmente distribuye alimentos a más de 135 mil personas en 361 comunidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado.

La organización moviliza cada mes más de un millón 500 mil kilogramos de alimentos perecederos y no perecederos, con el respaldo de más de 700 aliados.