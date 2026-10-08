Inician obras de entronque de Tala y de conclusión del entronque Atequiza

SICT Jalisco

La directora del Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), María Padilla Romo, informó que iniciaron los trabajos preliminares para la construcción del entronque de Tala y para la conclusión del entronque Atequiza, dentro del proyecto integral para mejorar la conectividad y operatividad del Libramiento Sur, conocido también como Macrolibramiento de Guadalajara.

La funcionaria dijo que se invertirán 690 millones de pesos por parte de la compañía Grupo Ideal, que es la concesionaria del Macrolibramiento, y que se estima que las obras estén concluidas en el segundo semestre de 2027.

María Padilla agregó que con el proyecto se generarán 350 empleos directos y mil 400 indirectos durante su desarrollo.

Explicó que la inversión carretera se da en el marco de proyectos de mejoramiento de autopistas, que impulsa actualmente el titular general de la SICT, Jesús Esteva Medina, como líder del sector.

UBICACIÓN

Las obras para el entronque de Tala se ubican en el kilómetro 99+670 del Macrolibramiento; las del entronque de Atequiza, se sitúan en el kilómetro 528+251.

SICT Jalisco

El proyecto del nuevo entronque de Tala incluye la construcción de ocho gazas y cuatro estructuras, entre las que se encuentran dos pasos inferiores vehiculares, un paso superior para librar las vías del ferrocarril y un puente, así como 10 obras de drenaje. Una vez terminada la obra, beneficiará a los usuarios con un ahorro de 30 minutos en sus traslados.

En tanto, el entronque de Atequiza estará conformado por ocho gazas, dos pasos inferiores vehiculares y ocho obras de drenaje. En este entronque sólo falta la construcción de una de las gazas y algunas obras complementarias para dar apertura total; al entrar en operación, permitirá a los usuarios ahorrar 20 minutos en sus traslados.