Prevén crecimiento de 4% en ventas Buen Fin 2026, cifra menor que la registrada 2025

Aunque la edición 2025 del Buen Fin superó las expectativas de ventas, para este año la Cámara de Comercio de Guadalajara prevé un crecimiento de apenas cuatro por ciento, una cifra inferior al incremento de 16 por ciento registrado el año pasado.

Durante la presentación de la edición 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, Nora Ampudia Márquez, vicepresidenta del Consejo de Asesores Económicos Empresariales (CAEE) de la Cámara de Comercio de Guadalajara, explicó que las expectativas más moderadas responden a la disminución de la confianza del consumidor y a la desaceleración del consumo privado.

“Sí, el indicador de confianza del consumidor ha venido disminuyendo en los últimos meses, y los datos del INEGI sobre el consumo privado, que es el consumo de las familias y representa el 71 por 100 del producto interno bruto, también viene desacelerándose”, señaló.

Ampudia Márquez agregó que, a diferencia de 2025, cuando las jornadas de venta se extendieron un día más, este año se mantendrá el mismo número de días de la promoción, otro factor que incide en las previsiones de crecimiento.

Para la edición 2026, el organismo empresarial estima una derrama económica de 8 mil 419 millones de pesos, frente a los 7 mil millones de pesos que se habían proyectado inicialmente para 2025, ejercicio en el que se reportó un crecimiento de 16 por ciento respecto a 2024.

La Cámara de Comercio de Guadalajara anticipa que las compras en línea tendrán una mayor participación durante esta edición, como parte de los cambios en los hábitos de consumo y de la adaptación de los negocios a las plataformas digitales.

Buen Fin 2026 del 13 al 17 de noviembre (Picasa/Canaco)

El presidente del organismo, Javier Arroyo Navarro, estimó que alrededor de 35 por ciento de las compras se realizarán por internet, frente al 32 por ciento reportado en 2025.

“Estamos esperando un mayor incremento en las compras en línea, porque va siendo tendencia, porque los jóvenes adquieren en línea, etcétera. Esperamos, aproximadamente, un 35 por ciento de las compras que sean en línea, y las micro y pequeñas empresas ya se están adaptando a este nuevo tipo de eventos, generado páginas de Internet”, comentó.

En la edición anterior, 68 por ciento de las compras se realizaron en establecimientos físicos y 32 por ciento por internet. El gasto promedio por consumidor fue de 8 mil 887 pesos, mientras que 48 por ciento de los participantes adelantó sus compras navideñas.

Por categorías, 66 por ciento de las compras correspondió a ropa, calzado y textiles, mientras que 10 por ciento se destinó a productos electrónicos.

Para este año, la Cámara de Comercio espera la participación de 16 mil establecimientos. Los negocios interesados deberán estar formalmente constituidos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contar con el buzón tributario activo y tener al menos una terminal de venta en funcionamiento, requisito relacionado con los sorteos del organismo fiscal.

El registro podrá realizarse hasta un día antes del inicio de la campaña. Una vez completado, los establecimientos podrán descargar el manual de identidad del Buen Fin y utilizar un código QR para que los consumidores verifiquen su inscripción.

El organismo empresarial también llamó a los participantes a presentar promociones claras, incluir el IVA en los precios y respetar los periodos de descuentos. La publicidad de la campaña podrá colocarse en los comercios a partir del 1 de noviembre.

En materia laboral, durante la edición de 2025, 36 por ciento de los negocios adheridos a la Cámara reportó la generación de nuevos empleos; de estos, 87 por ciento fueron temporales.

Ante la próxima jornada comercial, la Cámara de Comercio recomendó a los consumidores establecer un presupuesto, comparar anticipadamente los precios de los productos que desean adquirir y evitar comprometer sus finanzas mediante un endeudamiento excesivo.

En materia de seguridad, las comisarías de Guadalajara y Zapopan anunciaron que brindarán apoyo durante el Buen Fin, con operativos de las 10:00 a las 22:00 horas. Cada corporación destinará 600 elementos para las labores de vigilancia.

La campaña se desarrollará durante cinco días, con la expectativa de impulsar las ventas de los comercios participantes, aunque con un pronóstico de crecimiento menor al alcanzado en 2025.