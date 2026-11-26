El modelo de los Centros Colmena salió por primera vez del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para llegar al interior de Jalisco. El Gobernador Pablo Lemus Navarro inauguró la Colmena de Lagos de Moreno, la primera que se construye fuera de la metrópoli tapatía y la número 11 que opera en el estado, con el propósito de fortalecer la convivencia, reconstruir el tejido social y generar espacios de desarrollo comunitario.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza inauguración de la Colmena Lagos de Moreno

Ubicado en la colonia La Adelita, el nuevo centro busca beneficiar a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y mayores mediante actividades gratuitas que promuevan el aprendizaje, la expresión artística, la activación física y la cultura de paz.

Durante la inauguración, Lemus Navarro destacó que la intención es que las familias se apropien del espacio y lo conviertan en un punto de encuentro para la comunidad. Explicó que la oferta contempla clases de música, pintura, repostería y deporte, entre otras actividades.

“Los servicios son gratuitos, para que la niña o el niño, que son nuestro principal promotor, le digan a papá o a mamá: ‘llévame a la Colmena a mi clase de música, a mi clase de pintura, a mi clase de repostería, a hacer deporte, a tantas cosas’”, señaló.

El mandatario recordó que el modelo se inspiró en los Parques Biblioteca de Medellín, Colombia, concebidos como espacios para reconstruir la comunidad frente a contextos de violencia. También compartió los resultados de la primera Colmena que impulsó cuando fue Presidente Municipal de Zapopan, en la colonia Miramar, donde, aseguró, después de un año de trabajo comunitario comenzaron a disminuir los índices delictivos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza inauguración de la Colmena Lagos de Moreno

Infraestructura y actividades

Para la construcción de la Colmena de Lagos de Moreno se destinaron 108 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC). El complejo ocupa un terreno de 12 mil 400 metros cuadrados, donde se levantaron tres edificios con aulas de arte y música, talleres, laboratorios, consultorios, área infantil y de primera infancia, ludoteca, auditorio, comedor y cocina.

También cuenta con espacios para activación física, cancha de usos múltiples, pista para trotar y huerto comunitario. Entre sus características destaca la recuperación de una técnica artesanal de construcción con ladrillo de barro y bóveda recargada sin cimbra.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, señaló que el centro ofrecerá un entorno seguro para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y fortalecer su bienestar emocional y mental.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza inauguración de la Colmena Lagos de Moreno

La oferta de actividades estará organizada en cuatro ejes: arte y cultura; educación y desarrollo de capacidades; deporte y actividad física, y salud comunitaria. Además, los habitantes podrán proponer iniciativas y compartir sus conocimientos para participar directamente en el desarrollo del espacio.

Por su parte, Édgar Alfredo González Chávez, Presidente Municipal de Lagos de Moreno, agradeció que el municipio fuera elegido para llevar el proyecto fuera de la zona metropolitana y destacó la importancia de contar con infraestructura que contribuya a la reconstrucción del tejido social.

Sandra Elena Velázquez Vázquez, beneficiaria del centro, consideró que la apertura representa más que la inauguración de un inmueble, pues permitirá crear redes de colaboración, aprendizaje y encuentro entre los habitantes.

La expansión del modelo continuará con la construcción de otra Colmena en Puerto Vallarta, con lo que el Gobierno estatal busca ampliar esta estrategia de intervención comunitaria a otras regiones de Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza inauguración de la Colmena Lagos de Moreno

Datos útiles

Las personas interesadas en conocer las actividades e inscribirse en la Colmena de Lagos de Moreno pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Teléfono: 33-3030-1260, extensión 71404.

WhatsApp: 355-110-9042.

Sitio web: colmenas.jalisco.gob.mx.

Para saber más

Actualmente operan 11 Centros Colmena en Jalisco: