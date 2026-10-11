Hay 3 estudiantes de UdeG arrestados tras enfrentamientos

El Gobierno de Jalisco asegura que hubo 28 policías lesionados por parte de los manifestantes; UdeG pide que se libere a sus estudiantes detenidos

La Universidad de Guadalajara (UdeG) pidió que se esclarezcan los hechos y que se garantice la integridad de las personas que fueron detenidas durante la manifestación de este domingo 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en el marco de la protesta multitudinaria en contra de la mala calidad del agua que se surte en la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco.

La casa de estudios señaló en un comunicado que tiene reportes sobre la detención de tres estudiantes de esa universidad entre los que se encuentran dos que pertenecen al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Dijo que desde que tuvo conocimiento de los hechos, estableció comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la situación de los detenidos.

Pese a que aún no se conoce a detalle las pruebas para acusar a los arrestados, y a que el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para reunirlas y remitirlas a un juez, la casa de estudios pidió, aparte de que se garantice su integridad, que se concrete su liberación.

“Reiteramos que las demandas ciudadanas sobre la calidad del agua merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad. La Universidad continuará poniendo sus capacidades científicas y técnicas al servicio de la búsqueda de soluciones de fondo para las y los jaliscienses”, resaltó la UdeG.

Y DEL ITESO, TAMBIÉN

También mediante un comunicado, el ITESO, otra de las universidades más reconocidas del occidente de México, externó su preocupación por las detenciones y la respuesta gubernamental a la manifestación de este domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco.

Esta institución educativa informó que entre las personas detenidas durante la reyerta, hay “algunas” que pertenecen a su comunidad universitaria, sin precisar cuántas, ni si son alumnos, maestros o personal administrativo o de otro tipo.