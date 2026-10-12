Conductores de Mi Macro Periférico piden tapar baches profundos en Prolongación Periférico Sur

Imagen tomada a bordo de una unidad de Mi Macro Periférico. La avenida es intransitable.

Hace 12 días, se difundió que la avenida prolongación Periférico Sur y Camino a la Piedrera, en el municipio de Tlaquepaque, estaba repleta de baches y hoyos, lo cual dificulta el paso de autos particulares, así como de las unidades de Mi Macro Periférico, por lo que los propios conductores de ese sistema de transporte masivo han difundido videos en redes sociales para pedirle al Ayuntamiento de Tlaquepaque que atienda el problema.

La diputada con licencia de MC, Celenia Contreras, también difundió videos con el mismo problema, en una extensión de poco más de un kilómetro, donde solicitaba solución a esa arteria.

Días después, se taparon los baches con tierra, al parecer no por el Ayuntamiento, sino por un particular. Sin embargo, con las lluvias recientes esa vialidad quedó exactamente igual, se quejaron este lunes los conductores de Mi Macro Periférico, quienes piden al gobierno de Tlaquepaque que coloque asfalto o material sólido para cubrir los baches, que al estar tapados por el agua resultan de mayor peligro.

Está tan dañado el piso de esa avenida que los autos y los autobuses deben circular a vuelta de rueda para tratar de esquivar los hoyos y no caer en ellos, con el riesgo de que se genere un daño mayor en la suspensión de los vehículos o que de plano se ponchen.

Los baches se ubican sobre todo en uno de los sentidos de la avenida Prolongación Periférico Sur.