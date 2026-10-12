Romería 2026: Zapopan reporta saldo blanco y 24 atenciones médicas

El Gobierno de Zapopan reportó saldo blanco y sin alteraciones al orden público durante el primer corte del operativo de seguridad de la Romería 2026, en el que participan cerca de 4 mil servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

De acuerdo con el Ayuntamiento, alrededor de 2 mil 800 funcionarias y funcionarios municipales participan en las labores de prevención, vigilancia y atención a peregrinos, en coordinación con autoridades de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco, durante la edición 292 de esta celebración religiosa.

María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan, destacó la coordinación entre las dependencias para garantizar la seguridad de los asistentes. “Estamos atentas y atentos en todas las áreas para poder lograr que esta Romería tenga saldo blanco”, señaló.

En materia de salud, el OPD Servicios de Salud de Zapopan informó que se encuentran habilitados seis puestos de atención médica en distintos puntos del recorrido, además de personal paramédico que acompaña al contingente.

El director general del organismo, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, detalló que, hasta el primer corte, se habían brindado 24 atenciones médicas menores y realizado cuatro traslados. Ante el incremento de la temperatura, llamó a los peregrinos a mantenerse hidratados para prevenir golpes de calor, dolor de cabeza y fatiga.

Por su parte, el OPD Protección Civil y Bomberos de Zapopan reportó una concentración aproximada de 6 mil personas en el primer cuadro del municipio. Su coordinador municipal, Mario Alberto Espinoza Ceballos, indicó que desde las 5:00 horas se mantiene el monitoreo de los flujos de peregrinos y danzantes mediante personal operativo y drones, en coordinación con las corporaciones de seguridad.

La Comisaría General de Seguridad Pública informó que, hasta ese momento, no se habían registrado detenciones ni alteraciones al orden público. También reportó la localización de un menor de edad que había sido señalado como extraviado y que ya fue encontrado.

El comisario general, Roberto López Macías, indicó que continuarán los patrullajes y las labores de vigilancia durante el desarrollo de la Romería, con el objetivo de mantener el orden y contribuir a que la jornada concluya sin incidentes.

En cuanto a la movilidad, las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero permanecen cerradas temporalmente hasta las 13:00 horas. El servicio continúa operando en el resto de la línea, conforme al dispositivo previsto para la celebración.

El Gobierno de Zapopan exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal operativo, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores. Las autoridades municipales señalaron que el operativo interinstitucional permanecerá activo durante la jornada.