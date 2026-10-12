Salen de Fiscalía 10 de los detenidos en manifestación en Guadalajara; seguirán siendo investigados

Enfretamiento entre manifestantes y policía en las cercanías de Casa Jalisco (Francisco Guasco/EFE)

De los 39 personas que el Gobierno de Jalisco informó haber detenido debido a los desmanes y enfrentamientos como parte de la manifestación en contra del agua contaminada, diez fueron dejadas en libertad cerca de la media noche de este domingo 11 de octubre, según informó la Fiscalía del Estado.

Se dijo que el agente del Ministerio Público que conoce del caso dictaminó la libertad con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le permite continuar con la integración de las respectivas carpetas de investigación sin la necesidad de que los sospechosos estén en prisión preventiva.

¿Quiénes fueron detenidos y luego liberados en protestas por el agua en Guadalajara?

Quienes obtuvieron la libertad -aunque seguirán sujetos a una carpeta de investigación- son nueve mujeres y un hombre identificados como Iván “N”, Verónica Nayeli “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N”, Alejandra “N”, Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”.

Los hechos ilícitos por los que habían sido puestos a disposición de la Fiscalía, son los de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

La Fiscalía no detalló si los 29 detenidos restantes están señalados por los mismos delitos -lo que les permitiría también salir libres y seguir bajo investigación sin necesidad de la prisión preventiva oficiosa- o si ellos serían sospechosos de otros que no les permitirían quedar en libertad.

De manera extraoficial se presume que en las próximas horas serían liberados en bloques, los demás detenidos, con la posibilidad de que sólo muy pocos sean imputados por el delito de lesiones con agravantes y se les envíe al reclusorio.

Los 39 personas fueron detenidas luego de que como parte de la manifestación en exigencia de que se corrija la distribución de agua pestilente y de color turbio que padece la Zona Metropolitana de Guadalajara, un grupo presuntamente atacó a policías que resguardaban Casa Jalisco.

El Gobierno del Estado justificó las capturas con base en el señalamiento de que hubo 28 elementos policiacos lesionados, entre ellos dos graves: uno con fracturas de cráneo, nariz y pómulo y el otro con amputación parcial de un dedo, a consecuencia del golpe de tubo que le propinaron.