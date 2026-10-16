Atrapa METROPOL a 3 hombres con bombas molotov en Tlajomulco

Un agente del grupo TEDAX revisa conforme a protocolo, los explosivos

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que agentes de la Policía Metropolitana (METROPOL) detuvieron a tres sujetos en posesión de presuntos artefactos explosivos en la Colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

Los detenidos fueron identificados como Antelmo “N”, de 52 años; Julio “N”, de 21, y Juan Carlos “N”, de 38.

Se indicó que durante labores de vigilancia en un terreno baldío ubicado al cruce de las calles Vicente Guerrero y Colosio, del poblado de referencia, los oficiales detectaron a los tres hombres, quienes al notar la presencia de los oficiales quisieron disimular que cortaban el pasto, pero los oficiales se aproximaron para realizarles una revisión.

Los elementos policiacos les localizaron una mochila con tres botellas envueltas en tela con mechas y metralla, usados comúnmente en artefactos tipo molotov.

De inmediato, los agentes detuvieron a los sujetos, aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo del equipo antiexplosivos TEDAX, de la Policía de Jalisco.

Los elementos especializados confirmaron que los tres envases contenían explosivos, por lo que procedieron a su aseguramiento y resguardo conforme a los lineamientos para hacer una extracción segura.

Los tres individuos arrestados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.