Alistan operativo de seguridad para preservar la paz en la movilización del próximo domingo

El Gobierno de Jalisco alista un operativo de seguridad para la movilización convocada para este domingo 18 de octubre, con el objetivo de preservar la paz, garantizar el derecho a la libre manifestación y salvaguardar la integridad de las personas participantes.

Como parte de la preparación, autoridades estatales y representantes del Gobierno de Guadalajara sostuvieron una reunión de coordinación interinstitucional para establecer las medidas preventivas y definir la actuación de las dependencias durante la jornada.

El operativo contempla la instalación de un centro de mando el domingo, desde el cual se coordinarán las acciones de seguridad, la comunicación entre las instituciones y la atención de cualquier eventualidad.

El Gobierno estatal informó que la intervención de las autoridades se conducirá con apego a la ley y respeto a los derechos humanos, bajo un enfoque preventivo para procurar que la movilización se desarrolle de manera pacífica.

En las labores también participarán la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que acompañarán la jornada para observar su desarrollo y contribuir al respeto de las garantías de las personas.

Como medida preventiva para proteger a los usuarios del transporte público, se contempla el cierre temporal de las estaciones Guadalajara Centro de la Línea 3 y Plaza Universidad de la Línea 2 del Tren Ligero, durante el desarrollo de la movilización.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía estatal, Protección Civil y Bomberos Jalisco, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), la Policía Vial, C5 Jalisco y la Secretaría de Transporte, además de áreas de la Secretaría General de Gobierno y autoridades municipales.