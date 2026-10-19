El gobierno federal debe cumplir promesa y realizar obras complementarias en la presa El Zapotillo

El diputado del PAN, César Madrigal, ha insistido para que llegue agua a Guadalajara, desde el río Verde.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 está muy próximo a aprobarse en el Congreso federal. Sin embargo, no incluye un solo pesos para las obras complementarias que se requieren para aprovechar el agua de la presa El Zapotillo para Guadalajara.

Esto lo señaló el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, quien pide al gobierno federal y al estatal, que informen a la población cuándo llegará el primer litro de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad.

Previo a ello, lo que los habitantes de la ciudad necesitan saber es cuándo comienzan las obras complementarias de la presa El Zapotillo.

“Yo lo que estoy pidiendo es que ambos gobiernos nos digan cuando van a iniciar las obras complementarias de esta presa El Zapotillo que son tres. Número 1 un nuevo acueducto de la presa Calderón, en Zapotlanejo a la planta potabilizadora San Gaspar, en Tonalá. Número 2, ampliar la planta de San Gaspar y número 3, realizar unas obras de electrificación -aguas arriba- para que llegue agua con la capacidad suficiente de distribución”, dijo.

Actualmente, el programa de tandeos del SIAPA afecta a 600 colonias y si tuviéramos el agua del río Verde (presa El Zapotillo) habría agua suficiente y no habría tandeos.

César Madrigal aseveró que el gobierno federal debe cumplir la palabra que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum y asignar cinco mil millones de pesos para llevar a cabo las obras complementarias de la presa El Zapotillo, situada en la región de Los Altos de Jalisco.

“Nos comentan los expertos que estas obras tardarían de seis a ocho meses y hace aproximadamente tres semanas comentó el gobernador, que se había comprometido la presidente Sheinbaum de invertir cinco millones de pesos en estas obras de El Zapotillo, pero oh sorpresa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación vienen cero pesos para la presa El Zapotillo”, aseveró le legislador.

El representante panista advirtió que “todavía estamos a tiempo, todavía no se aprueba el Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados y le hago un llamado a Morena, que se pongan las pilas, que se dejen de estar haciendo comentarios y que estos cinco millones de pesos los etiqueten en el Presupuesto de Egresos”.

La solicitud específica es para que la Organismo de la Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico de la Conagua y la Secretaría de Gestión del Agua informen cuando comienzan y cuando concluyen los trabajos complementarios en la presa El Zapotillo.