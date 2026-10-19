Opositores culpan a emecistas de la violencia en la marcha; MC responde que “eso es absurdo”

Los diputados José Luis Tostado (MC) y Miguel de la Rosa (Morena) durante un diálogo en el recinto legislativo.

El gobierno de Jalisco es el responsable de la jornada violenta que se vivió este domingo. Eso señalaron diputados de oposición, al considerar que no hubo una estrategia de seguridad para contener a personas que actuaron como provocadores, gente externa que los puso ahí y los protegió.

El líder de la bancada legislativa de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que la Administración estatal exhibió sus deficiencias y “los extremos son reprobables”, ya que no se puede reprimir a manifestantes, pero tampoco se puede consentir que personas realicen saqueos de negocios y provoquen daños en edificios públicos.

“El problema ahora fue la ausencia del estado, la ausencia del gobierno y que esa ausencia haya provocado actos vandálicos incluso que rebasaron las ocho horas, porque desde el mediodía comenzaron y eran las 10 de la noche y no cesaban las agresiones a los edificios, los espacios y los comercios. Realmente me parece que ambos extremos no pueden ser aceptados y de que debe haber estrategias de seguridad”, subrayó Bravo Padilla.

Desde MC, se ha señalado que Morena pudo llevar a personas a causar destrozos y caos en el centro. El coordinador de la bancada parlamentaria morenista, Miguel de la Rosa, rechazó esa versión y culpó a personas ligadas a MC de conformar el grupo de choque que hizo los daños en el Centro Histórico.

“Yo responsabilizo al gobierno del estado y a Movimiento Ciudadano. Indudablemente ellos infiltraron a ese grupo de choque para desarticular la manifestación que la ciudadanía había organizado de manera cívica e independiente, atendiendo un justo reclamo que tiene la gente, verdad, de que necesita agua limpia y creo que esta es una estrategia que decidieron implementar ellos para desincentivar esa manifestación y también para confirmar el pretexto con el cual ellos quieren justificar el autoritarismo que asumieron en la manifestación del pasado 11 de octubre”, explicó De la Rosa.

De la bancada del PAN, el líder parlamentario Julio Hurtado Luna, lanzó la responsabilidad de la violencia en la manifestación del domingo pasado, a los dos grupos: tanto a Morena, como a MC.

“Muy lamentable que Morena y Movimiento Ciudadano utilicen la legítima inconformidad ciudadana para hacer una demostración de sus porros, porque eso es lo que terminó sucediendo, tanto el domingo pasado como el día de ayer. Pareciera que se están peleando para ver quien tiene mayor capacidad de movilizar porros”, expresó Julio Hurtado.

José Luis Tostado, coordinador parlamentario de MC, rechazó que el propio gobierno del estado generó la violencia del domingo.

“Es absurdo pensar que el propio gobierno del estado va a intentar generar una imagen de desestabilización donde no la existe. Son 125 municipios del estado y lo que sucedió ayer sucedió en este espacio público, el estado está en paz, la ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara está en paz y lo demás es lamentable por quienes le apuestan a la destrucción a generar una crispación social, con la cual no solo no estamos de acuerdo, sino que evidentemente desaprobamos. Yo no voy a hacer los irresponsables señalamientos que han hecho algunos compañeros coordinadores. Yo no voy a acusar a ningún instituto político”, dijo Tostado.

Por lo pronto, se espera que el jueves de esta semana se realice la sesión cancelada la semana anterior, donde se iba a turnar a comisiones la iniciativa que envió el gobernador Pablo Lemus, para que se le autorice a contratar una asociación pública-privada para la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara.