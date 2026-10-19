Invierte Tlaquepaque más de 60 mdp en calles de San Martín de las Flores

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque concluyó dos obras viales en la delegación de San Martín de las Flores, con una inversión conjunta de 60 millones 945 mil 416 pesos, destinada a la rehabilitación de la calle Matamoros y la pavimentación de la calle Mezquite, en la colonia El Zalate.

La intervención de mayor costo se realizó en Matamoros, en San Martín de las Flores de Abajo, donde se destinaron 50 millones 485 mil 416 pesos. Los trabajos incluyeron la instalación de 1.2 kilómetros de drenaje pluvial para conducir el agua que baja de Los Puestos y San Pedrito hacia el arroyo.

También se colocó pavimento empedrado y se construyeron banquetas en un tramo de aproximadamente 800 metros lineales, entre las calles 16 de Septiembre y Santa Cecilia.

Renovación de calles en San Martín de las Flores (Gobierno Tlaquepaque)

Gabriel Sánchez Niño, director de Construcción y Mantenimiento del municipio, explicó que la nueva infraestructura pluvial ha permitido reducir la cantidad de agua que corre por la superficie durante las lluvias.

“Prácticamente ya corre muy poca agua por la superficie; la mayoría corre por el tubo pluvial que pusimos. Eso les da mucha seguridad a los vecinos, quienes nos decían que ahora ya duermen tranquilos, sin estar pensando en si va a llover o no”, señaló.

La segunda obra se realizó en la calle Mezquite, en la colonia El Zalate, donde se pavimentó aproximadamente un kilómetro con carpeta asfáltica. Los trabajos también incluyeron banquetas, señalética y la rehabilitación de algunos tramos de las redes de agua potable y drenaje.

Esta intervención requirió 10 millones 460 mil pesos y, de acuerdo con Sánchez Niño, corresponde a la primera calle pavimentada de la colonia. El funcionario destacó que la obra mejora las condiciones de acceso y traslado, particularmente para niñas y niños que acuden diariamente a la escuela.

Ambos proyectos forman parte de las intervenciones de infraestructura vial que el municipio realiza en distintas zonas de Tlaquepaque, con trabajos enfocados en la movilidad, el drenaje y la rehabilitación de servicios básicos.