Zapopan desplegará 45 pipas y 100 cisternas por tandeos del agua

El Gobierno de Zapopan desplegará 45 pipas y habilitará 100 cisternas comunitarias para abastecer de agua a las 211 colonias del municipio incluidas en el Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia del Gobierno de Jalisco, principalmente en las zonas sur y poniente.

El operativo municipal contempla que las pipas trabajen las 24 horas del día, distribuidas en tres turnos, para abastecer las cisternas, cada una con capacidad de 10 mil litros. También se dará prioridad a escuelas y centros de salud municipales.

Las cisternas serán administradas en coordinación con los consejos vecinales. De acuerdo con el Ayuntamiento, la atención prioritaria será para las familias que no cuentan con tinaco, aljibe u otro espacio para almacenar agua, así como para edificios y fraccionamientos que enfrenten dificultades para hacerlo.

El alcalde Juan José Frangie Saade reconoció la preocupación que puede generar la medida en los hogares y señaló que se trata de una acción temporal.

“El agua no es un lujo. Es una necesidad básica para vivir y para cuidar a nuestras familias. Este programa es una medida temporal, que busca avanzar hacia un objetivo que todos compartimos, tener agua limpia y un servicio digno para todas las familias”, expresó.

El Ayuntamiento pidió a los habitantes de las colonias incluidas en el programa consultar los días de suministro correspondientes a su zona y organizar sus reservas. En las colonias que no forman parte de la medida, indicó, no hay cambios programados en el servicio derivados de la rotación.

Para reportar problemas de abastecimiento, la administración municipal mantendrá disponible la Línea de Atención Ciudadana, en el teléfono 33 2410 1000, las 24 horas del día. También habrá agentes de cercanía ciudadana en las colonias para recibir reportes.

Frangie llamó a la población a utilizar responsablemente los puntos de abastecimiento y mantenerse informada sobre los días de suministro. El municipio señaló que dará seguimiento a las necesidades de cada zona y realizará ajustes al operativo conforme avance su implementación.