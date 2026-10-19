Quedó dañada por el fuego la puerta principal del Congreso de Jalisco

Personal de seguridad del Congreso revisó los daños causados al portón de ingreso a la sede del Legislativo.

La puerta principal de ingreso al Congreso de Jalisco, situado en avenida Hidalgo 222, resultó dañada por el fuego tras el lanzamiento de varias bombas Molotov, por parte de hombres encapuchados, durante la manifestación de este domingo 18 de octubre.

La puerta se quemó y el humo quedó impregnado en la cantera. Elementos de Protección Civil del Estado acudieron para valorar el riesgo y señalaron que la puerta debe quedar clausurada, ya que el fuego afectó el marco de la puerta y podría venirse abajo en cualquier momento.

Lo que se pudo observar es que la puerta de madera, que es bastante sólida, tuvo daños considerables, ya que esta puerta está dañada en la parte de arriba. Se cayó el marco de fierro que tiene y está vencida, por lo que elementos Protección Civil fueron a evaluarla, de tal forma que no puede ser usada esta puerta por el riesgo de que pueda venirse abajo y generar alguna lesión a algún visitante o empleado.

El secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí, informó que no solo hubo daños en la puerta principal de avenida Hidalgo 222. Los agresores también lanzaron otra bomba Molotov en la puerta de atrás del Congreso, localizada por la calle Independencia, pero no se trató de un daño mayor y es el ingreso que se utilizó este lunes para los diputados, los empleados y visitantes.

Los sujetos encapuchados también lanzaron piedras a las oficinas de la coordinación de MC, en la planta alta, donde se quebraron los vidrios de varias ventanas.

Por el momento no se tiene una cuantificación de los daños y se espera la visita de peritos del Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH) para que supervisen los trabajos de restauración de la gran puerta de madera de la sede legislativa.

El Congreso local cuenta con un seguro, por lo que los daños se podrán sufragar con la compañía aseguradora.

La Secretaría General presentará denuncia penal por los daños que se causaron a la sede del Legislativo.

La presidenta del Congreso, Alondra Fausto, lamentó la violencia generada en la movilización del domingo para exigir agua limpia y dijo que en el conflicto existente debe prevalecer el diálogo y el respeto a la legalidad.