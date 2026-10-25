Destina Tlajomulco 12 mdp a panteones; construye uno nuevo en La Alameda

A unos días de las celebraciones del Día de Muertos, el Gobierno de Tlajomulco realiza trabajos de mantenimiento en cinco panteones municipales y construye uno nuevo en La Alameda, con una inversión conjunta aproximada de 12 millones de pesos.

La Dirección de Obras Públicas, encabezada por Víctor Ramírez, informó que las labores de rehabilitación se llevan a cabo en los cementerios de la cabecera municipal, Peña Amarilla, San Agustín, Lomas de Tejeda y Santa Cruz del Valle. En estos espacios se destinan 1.7 millones de pesos a las mejoras, mientras que más de 10 millones se invierten en la construcción del nuevo panteón.

Los trabajos incluyen pintura en instalaciones y oficinas, rehabilitación de pilas de agua y andadores, reparación de bardas y mallas perimetrales, así como mantenimiento de instalaciones eléctricas y baños, áreas que suelen registrar mayor uso durante las festividades.

“En estos panteones estamos realizando trabajos de rehabilitación previos a las celebraciones del Día de Muertos, principalmente en materia de seguridad y accesibilidad”, detalló Ramírez.

Las intervenciones se realizan en coordinación con la Dirección de Panteones de Servicios Públicos Municipales y con apoyo de Protección Civil y Bomberos, para reforzar las condiciones de seguridad durante los días de mayor afluencia.

Además del mantenimiento, las autoridades buscan identificar los cementerios que han alcanzado su capacidad para nuevas sepulturas y aquellos que requieren renovaciones, a fin de planificar futuras obras.

De acuerdo con Obras Públicas, desde el inicio de la actual administración se ha intervenido en nueve espacios, con acciones que incluyen la construcción de capillas de velación y la rehabilitación de áreas generales.

El municipio prevé continuar con la mejora de los panteones existentes y la construcción de nuevos espacios para atender la demanda de la población.