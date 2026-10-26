Academias Municipales de Zapopan, una alternativa para mujeres que enfrentan violencia económica

Pocas políticas públicas logran traducirse en un apoyo tangible para personas que enfrentan situaciones difíciles.

En Zapopan, las Academias Municipales se han convertido, más allá de su propósito de capacitación, en una herramienta para mujeres que buscan generar ingresos propios y avanzar hacia su independencia económica frente a la violencia económica que padecen.

Esa es una de las realidades que ha identificado Alberto Quezada, director de las Academias Municipales de Zapopan, programa que obtuvo el Premio a la Innovación en la Gestión Pública (PIGEP) 2026, otorgado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la categoría Innovación en Inclusión Social y Acceso a Derechos.

El galardón de la OEA reconoce tres aspectos del programa: el acceso a capacitación productiva, el seguimiento a las personas egresadas y la continuidad de una política pública que ha evolucionado a través de distintas administraciones.

En la evaluación participaron más de 225 políticas públicas de gobiernos municipales, estatales y federales de distintos países del continente, desde Canadá hasta Argentina y el Caribe, de acuerdo con los datos proporcionados por Quezada.

El director destacó que el modelo de Zapopan no se limita a impartir talleres, sino que busca vincular la formación con oportunidades para generar ingresos.

Las personas que concluyen sus cursos pueden acceder a programas como Adelante Zapopan, que ofrece financiamiento para proyectos productivos, así como a iniciativas municipales para profesionalizar emprendimientos.

De acuerdo con encuestas municipales citadas por Quezada, ocho de cada diez participantes reportan obtener ingresos después de concluir su capacitación.

Arturo Quezada, director Academias Municipales de Zapopan (Gobierno de Zapopan)

Aprender un oficio para construir independencia

Las Academias Municipales ofrecen capacitación en áreas como gastronomía, belleza, podología, masajes, joyería y floristería, además de cursos de educación financiera, marketing digital, fotografía, oratoria y computación.

La intención es que las personas no solo concluyan un taller, sino que puedan aprovechar lo aprendido para emprender, mejorar sus ingresos o incorporarse al mercado laboral.

“Academias Municipales se ha convertido en un programa que da acceso a la búsqueda de estas oportunidades económicas”, afirmó.

Quezada destacó que el programa ha capacitado a más de 30 mil personas durante las dos administraciones de Juan José Frangie, de las cuales 95 por ciento son mujeres.

“Muchas de las mujeres que acceden a Academias Municipales vienen con algún tipo de complejidad familiar, muchas de ellas vienen con violencia económica o son mamás solteras o son personas cuidadoras”, señaló.

El funcionario destacó que, en estos casos, la capacitación puede representar una vía para diversificar los ingresos familiares o comenzar a generar recursos propios.

Sin embargo, aclaró que el programa no está dirigido exclusivamente a mujeres que han vivido violencia, sino que está abierto a la población en general.

El propósito es ofrecer herramientas para emprender, desarrollar una actividad productiva o incorporarse al mercado laboral formal, sin limitar el acceso a partir de las circunstancias personales de quienes buscan capacitarse.

Academia Municipal de Zapopan (ALEJANDRO CONTRERAS/Gobierno de Zapopan)

Zapopan cuenta con 14 academias distribuidas en distintos puntos del municipio. Cada mes se abren entre 20 y 30 cursos, la mayoría gratuitos, aunque algunos tienen una cuota de recuperación y los materiales corren por cuenta de cada participante.

Las convocatorias se publican en las redes sociales de Capacitación Zapopan y también se brinda orientación en las oficinas ubicadas en la Unidad Deportiva de Tabachines.