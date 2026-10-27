Le hacen rebaja en condena por violar y golpear a su propia madre

Un hombre que abusó sexualmente y golpeó a su propia madre, recibió una rebaja en su condena y deberá estar sólo siete años y medio en prisión cuando tan sólo por el delito de violación, se prevé una pena de 9 a 18 años de cárcel cuando se trata de hechos cometidos entre familiares en primer grado; sin embargo, en este caso el imputado recurrió a la figura legal del procedimiento abreviado, en el cual el acusado se declara culpable y entonces amerita una sentencia más baja.

Los hechos por lo que Román “N” fue hallado culpable por violencia familiar, lesiones y violación, se suscitaron, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía del Estado, el 17 de noviembre de 2021 en el interior de una vivienda ubicada en el Barrio de La Ascensión, municipio de Cocula, en donde el individuo “atacó a golpes a la víctima en diversas partes del cuerpo, profirió amenazas de muerte en su contra, la derribó al suelo y posteriormente la agredió sexualmente, según se comprobó”.

Al conocer del caso, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Regional desplegaron las investigaciones y luego de que capturaron a Román “N”, lo entregaron a un juez ante el cual, el Ministerio Público aportó pruebas, peritajes y testimonios, para demostrar su culpabilidad.

Ante las evidencias recabadas en su contra el imputado admitió plenamente su responsabilidad en los delitos y se sometió a un procedimiento abreviado; entonces el juez de control lo condenó a siete años, siete meses y seis días de cárcel, así como al pago de la reparación del daño por la cantidad de 62 mil pesos por concepto de daño psicológico.