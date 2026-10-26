Continúan operativos vs motocicletas de app que ofrecen viajes con pasajeros

Continúan operativos contra motociclistas que ofrecen traslados de pasajeros

Ante la insistencia de las plataformas digitales que continúan ofreciendo viajes de pasajeros en motocicleta, el área de Supervisión al Transporte Público de la Secretaría de Transporte (SETRAN) sigue realizando operativos para detectar y sancionar a quienes dan ese servicio que es ilegal en Jalisco.

La SETRAN informó que sancionó a 92 conductores por ofrecer esa modalidad de traslados, con multas que llegan a alcanzar las 220 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 23 mil 462 pesos, además del retiro de la unidad utilizada para prestar el servicio.

La dependencia estatal recordó que en septiembre pasado, también impuso sanciones económicas a las plataformas Uber, DiDi e inDrive por ofrecer tal tipo de transporte además de que por escrito ya se les había notificado a dichas empresas desde el 9 de octubre de 2025 sobre la prohibición de ese servicio en el estado.

AUNQUE YA HA HABIDO MUERTOS, SÓLO INDRIVE ATENDIÓ EL LLAMADO

SETRAN señaló que hasta el momento, únicamente inDrive ha suspendido la opción de transporte de pasajeros en motocicleta en Jalisco, mientras que las otras dos plataformas continúan ofreciéndola.

Uber y Didi siguen con dicho tipo de viajes a pesar de que ya ha habido personas fallecidas como usuarias o como conductores en esa modalidad de viajes.

Una de ellas fue la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez, quien fue asesinada con arma blanca, el pasado 14 de septiembre por un motociclista de plataforma quien se salió de ruta y atacó a la pasajera en un predio despoblado en Las Agujas, municipio de Zapopan.

Otro occiso fue un supuesto conductor de una motocicleta registrada en una plataforma, quien al llevar a un pasajero, sufrió un choque y perdió la vida en Avenida Vallarta al cruce con Yaquis, frente a Plaza Sania, en Guadalajara, el 12 de octubre de este año. El usuario quedó herido.

SETRAN recalcó que exhorta a las empresas a dejar de ofrecer dicha modalidad y recomienda a la ciudadanía evitar utilizarla, debido a los riesgos que representa para las personas pasajeras y la seguridad vial.

“También se hace un llamado a las y los conductores de motocicletas a abstenerse de prestar el servicio, ya que pueden poner en riesgo su integridad física y la de sus pasajeros, además de exponerse a sanciones administrativas y económicas”, agregó SETRAN.

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Dijo que para reportar irregularidades en los servicios de transporte público, la ciudadanía puede comunicarse a los números telefónicos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

Además se reciben reportes a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte: Facebook, @SecretariadeTransporteJal, X, @TransporteJal, y el sitio web setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.