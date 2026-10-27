Formalizan relevo en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco

El cambio de titular en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco quedó formalizado administrativamente este martes, con el proceso de entrega-recepción encabezado por Carlos Arias Madrid, designado por el gobernador Pablo Lemus Navarro para ocupar el cargo tras la renuncia de Salvador Zamora Zamora.

Carlos Arias Madrid (ALICIA REYES )

El procedimiento se realizó ante la Contraloría del Estado y contempló la entrega de documentación correspondiente, con el propósito de dar continuidad a las funciones de la dependencia y cumplir con las disposiciones administrativas vigentes.

La participación de la Contraloría forma parte de los mecanismos de supervisión de estos relevos, cuyo objetivo es dejar constancia de la transferencia de responsabilidades y contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

Arias Madrid cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en los ámbitos jurídico, legislativo, judicial y de la administración pública, con experiencia en instituciones federales, estatales y municipales. Antes de su nombramiento se desempeñaba como titular del Servicio Estatal Tributario de Jalisco.

La Secretaría General de Gobierno es una de las áreas centrales de la administración estatal para la interlocución política y la coordinación con los poderes públicos y distintos sectores de la entidad. Entre las encomiendas planteadas por Lemus al nuevo titular se encuentran fortalecer la comunicación institucional y mantener los vínculos con los sectores económicos y sociales.

Con este trámite se da continuidad administrativa al relevo en una dependencia estratégica del Gobierno de Jalisco, mientras comienza una nueva etapa para el exsecretario Salvador Zamora Zamora.