Anuncian Sheinbaum y Lemus megaplán para agua limpia en Zona Metropolitana de Guadalajara

Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheimbaum se anunció el megaplán destinado a solucionar la crisis de agua potable que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La mandataria dijo que su administración invertirá cerca de 14 mil 500 millones de pesos y que “la buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda zona metropolitana más poblada del país”.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus, quien acudió a la conferencia de la presidenta, anunció que el Gobierno de Jalisco aportará 10 mil 200 millones de pesos y que tal inversión “proviene de ajustes presupuestales, que no habrá deuda, lo dejo muy claro, no habrá deuda, no habrá privatización y un aspecto muy importante, no habrá incremento en las tarifas del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

El mandatario jalisciense también informó que su administración acaba de tomar el control de la Planta Potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, luego de que en el 2012 se había privatizado.

Agregó que la planta tenía que aportar mil litros por segundo y solamente estaba cumpliendo con una décima parte, y que al tomar el control por parte del gobierno estatal habrá un manejo del líquido más eficiente.

Lemus aseguró también que las tarifas que cobra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no aumentarán.