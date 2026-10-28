UdeG analiza los retos del periodismo ante la desinformación y las crisis sociales

Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del periodismo frente a la desinformación, las transformaciones digitales y las crisis sociales, fue inaugurado el segundo Seminario de Comunicación y Periodismo, “Comunicación periodística: nuevas narrativas y audiencias”, organizado por el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Durante la inauguración, el rector del CUCiénega, Marco Antonio Núñez Becerra, destacó la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión sobre el ejercicio periodístico, especialmente en un contexto en el que la falsedad y la desinformación tienen una presencia creciente en la conversación pública.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social de la UdeG, Víctor Ignacio Dávalos López, consideró que el contexto actual representa un desafío para la formación de nuevos profesionales de la comunicación, por lo que las instituciones educativas deben actualizar sus programas académicos para responder a las nuevas realidades.

Indicó que las universidades tienen la responsabilidad de desarrollar propuestas educativas atractivas y pertinentes para las nuevas generaciones, capaces de ofrecer herramientas para comprender y transformar el entorno social.

En tanto, la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Digital y Periodismo del CUCiénega, Fátima Aguilar Sánchez, explicó que el seminario busca analizar el impacto de las plataformas digitales en el trabajo periodístico, sin dejar de lado principios fundamentales como la ética, el rigor y la verificación de la información.

Subrayó que, aunque las plataformas digitales permiten que cualquier persona genere contenido, el periodismo requiere preparación, criterios profesionales y herramientas para garantizar la calidad y la veracidad de lo que se comunica.

Periodismo con perspectiva de derechos humanos

Como parte de las actividades, la periodista Beatriz Guillén y el periodista y analista Rubén Martín impartieron la conferencia inaugural Periodismo con perspectiva de derechos humanos en contextos de crisis, moderada por Fátima Aguilar Sánchez.

Durante el encuentro, ambos especialistas coincidieron en la necesidad de ejercer un periodismo comprometido con las víctimas, capaz de documentar las violaciones a los derechos humanos, cuestionar las versiones oficiales y visibilizar problemáticas sociales que, de otra manera, podrían permanecer en el silencio.

Beatriz Guillén, reportera especializada en derechos humanos, migración, violencia de género y justicia, señaló que nombrar y narrar los hechos es fundamental para comprender las problemáticas sociales y enfrentar el miedo y la parálisis que pueden generar los contextos de violencia.

Enfatizó que el trabajo periodístico exige escuchar y respetar a las víctimas, narrar con honestidad y comprobar la información mediante documentos, fuentes confiables y testimonios que permitan respaldar los hechos.

Como ejemplo del impacto que puede tener una investigación periodística, compartió el caso de Iván, un joven colombiano con discapacidad que fue víctima de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México y terminó encarcelado. La cobertura de su situación contribuyó a visibilizar su caso y a que recuperara su libertad.

Rubén Martín sostuvo que el periodismo debe colocarse del lado de las víctimas, particularmente en contextos de violencia y de posibles abusos por parte de las autoridades.

Destacó que la documentación de las violaciones a los derechos humanos y la difusión de testimonios han sido fundamentales para conocer hechos que de otra manera podrían permanecer ocultos.

También señaló que quienes ejercen el periodismo no deben convertirse en protagonistas de las historias, sino actuar como intermediarios para que las voces de las víctimas lleguen a más personas, siempre desde el respeto y la empatía.

El seminario puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la formación de periodistas capaces de enfrentar los desafíos de las nuevas plataformas y narrativas digitales, sin perder de vista la responsabilidad social de informar con rigor, verificar los hechos y contribuir a la defensa de los derechos humanos.