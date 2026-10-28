Se renovarán calles, banquetas y un parque en Jardines de Plaza del Sol

La renovación de calles, la reparación de banquetas y el mantenimiento de parques forman parte de las intervenciones anunciadas para mejorar el entorno urbano de Guadalajara.

En la colonia Jardines de Plaza del Sol, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, informó sobre tres acciones que buscan atender el deterioro de la infraestructura y recuperar espacios para la convivencia vecinal, con una inversión conjunta de 2.5 millones de pesos.

Una de las principales intervenciones se realizará en la calle Santo Domingo, donde se retirará el asfalto en mal estado para colocar una nueva carpeta asfáltica y renovar el balizamiento, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos también incluirán la reparación de banquetas afectadas por el crecimiento del arbolado, particularmente en los puntos donde el deterioro representa un riesgo para peatones y habitantes de la zona.

Martes Comunitario en la colonia Jardines de Plaza del Sol

El tercer proyecto contempla el mantenimiento del Parque Carmelita Pérez de Chávez, con la instalación de bancas y otros elementos de mobiliario urbano para mejorar las condiciones del espacio público y favorecer su uso por parte de las familias.

Los anuncios se realizaron durante un Martes Comunitario, jornada en la que autoridades municipales y habitantes también establecieron acuerdos para atender otras necesidades de la colonia. Entre ellas está la organización de una mesa de trabajo con locatarios y vecinos para revisar la problemática del estacionamiento en la vía pública y buscar alternativas que contribuyan a ordenar los vehículos.

Asimismo, se plantearon acciones preventivas en el arbolado para mejorar la iluminación y visibilidad en espacios públicos y vialidades, además de valorar un proyecto cultural para el Parque de las Estrellas.

Como parte de la jornada, también se entregaron insumos para contribuir al mejoramiento de la calidad del agua, acompañados de capacitación sobre su uso correcto, en el marco del Plan Integral del Agua del municipio.

Las intervenciones anunciadas combinan obras de infraestructura con acciones de mantenimiento y acuerdos vecinales. El objetivo es atender tanto el deterioro de las vialidades y los espacios públicos como las necesidades cotidianas relacionadas con la movilidad, los servicios y la convivencia en la colonia.